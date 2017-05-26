自由談》孔融可讓梨不可讓命

彰化縣可愛動物園區因兩派抗爭而造成五人受傷，北斗分局長翁仲義因而遭撤換，地方人士為他叫屈，翁無一句怨言，反而說「任務成敗本來就是主官的責任」，坦然受命。

同樣標準檢視台北市四一九立法院前暴力事件，抗議者宛如「人肉魚雷」般反覆施加攻擊，造成桃園市長鄭文燦肋骨骨折，立委徐永明、王定宇、林俊憲等多人不斷挨打受辱，甚至連自家的台北市長柯文哲都挨了一記悶拳，而現場指揮者安之若素，泰然處之。

同樣失職，下場不同，真是一樣看花兩樣情，點滴在心頭。

台灣的國民教育用「孔融讓梨」教孩子要禮讓。禮讓沒什麼不好，但若只知禮讓而不知進取，則讓到後來只會內化成制約反應，一旦如此，臨大事就揮灑不開，受制於人。

禮讓要有底限，如果水都淹到鼻孔了，就須改弦易轍，以免慣壞對方，害死自己。

中國在國際打壓台灣，最近更不讓台灣出席ＷＨＡ（世界衛生大會），居然還說這是天經地義，簡直喪心病狂。

台灣再讓步下去，只會慣壞中國，害慘自己，「孔融讓梨」會釀成「恐怕讓命」。

南宋楊萬里有詩「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧」。

萬山猶中國，奔溪似台灣；前句猶如中國不許台灣當家作主，後句似喻台灣須有作為。

面對中國圍堵，台灣要奮臂突圍，用力向國際發聲，不但要「日夜喧」，還要「大聲喧」、「天天喧」。

當中國不管我們死活，台灣只能儘量鑼鼓喧天，樂觀期待有朝一日突圍而出，正如楊萬里詩的末兩句：「到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」。（莊榮宏）