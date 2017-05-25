自由談》願天下人愛其所愛

昨天，台灣寫下了亞洲第一的里程碑，不過，真正的挑戰才要開始。（記者王藝菘攝）

願天下人愛其所愛，這是林覺民寫進「與妻訣別書」中最撼動人心的一句話，一百零七年後，台灣的大法官們具體實踐了這個人權願景。

相信大法官們其實無意，也沒有顛覆傳統體制，他們強調的重點只是不以性向論尊卑，不以異同畫紅線，把陽光帶進陰暗的角落，讓長久以來被禁止、剝奪、歧視的族群獲得「人」應有的權利。

歷史大河的奔流，即使波瀾壯闊，往往也要經歷許多彎轉才能抵達彼岸，現在想當然耳的事，往往都是先民流血流汗才爭取得到的，當年期期以為不可的聲音，早已消散在斑駁的廢墟中了。

活在今日台灣，你很難想像只有男人才有投票權，女人卻沒有的選舉制度。美國號稱民主大國，早在一七八九年就以《美國獨立宣言》高呼：「人皆生而平等。」卻一直不准女性投票，美國女性抗爭了一百卅一年，才得以人人一票選總統。

美國電影《關鍵少數》中的法官只是同意黑人女性可以跟白人一起念書，就已青史留名。昨天，台灣有十二位大法官只是讓想結婚成家的男男女女，都能以自由意志去追求自己的幸福，只是讓天下人愛其所愛，讓他們在法律保障下能夠組成一個家，這是多微小，卻多艱難的一小步。

昨天，台灣寫下了亞洲第一的里程碑，不過，真正的挑戰才要開始。無可諱言，大法官的見解，擴大了婚姻與家庭的傳統思維框架，讓有些人憂慮未來的體制運作，負責任的政府理應在尊重既有制度，又兼顧少數族群的前提下，提出思慮周延的法案，再透過詳細配套，讓憂煩的人不再擔心，讓人人都有幸福家庭，才會是全民之福。（藍祖蔚）