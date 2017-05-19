自由談》520困境總會過去

明天是蔡英文總統就職週年，面對困境必須認清。（資料照，記者黃耀徵攝）

「忍耐一下，困境總是會過去的。」

不完全對。

一、困境有可能隨著時間而過去，但你也可能比它先完蛋。

二、因素若不解決，困境不會自己消失，或許還會生出利息。

明天是蔡英文總統就職週年，面對困境必須認清：一、困境可能會過去，但人民未必有耐性等下去。二、推動改革難免遭反撲，但施政不高明，用人非才，則會火上加油。

下圍棋落子有順序，是謂「手順」。

連續兩手棋，先後的手順對了，戰果豐收；手順錯了，滿盤皆輸。

新政府常犯「手順」的毛病。

該先做好配套的卻輕易躁進，譬如一例一休；沒事惹出一堆事。

該快刀斬亂麻的卻拖拖拉拉，譬如年金改革；有氣也拖到沒氣。

料敵沒有從寬。來者不善，你卻當來者是客，把吃葷的看成吃素，被揍得滿頭包。

治軍不夠嚴明。做不好就應換人，卻猶豫不決，終至火燒連環船，殃及大本營。

任期走完四分之一，相當於籃球賽打完第一節。

手握絕對權力，本是一支超級勁旅，打完首節，分數不但沒超前，從民調看反而是落後局面。

例行賽勇冠三軍，季後賽潰不成軍。是調兵遣將無方？還是將士沒有用命？抑或以上皆是。

推動改革，反對者不爽並非意外，奇怪的是，連支持者也很不痛快，這就是問題所在。

若說小英沒做事，那對她太不公平，正因為沒有「柿子挑軟的喫」，她才落到這個局面。

太保學生別鬧事就能得到老師肯定，資優生沒考一百分卻會被責怪退步。人民的期望可能太高，但小英沒有逃避的權利。

（莊榮宏）