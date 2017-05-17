自由廣場》看希臘年金減半

◎ 劉振乾

上週（五月十三日）看到讀賣新聞報導，被德國譏諷為「公務員天國」的希臘，自從二○一○年爆發所謂的希臘危機之後，至今仍未能脫離財政困境。這個月，希臘向歐盟提出新的改革方案，以換取歐盟進一步的支援；改革方案不外乎開源與節流，開源是增稅，節流是要大刀闊斧地砍年金。

退休警察、六十七歲的史比力達吉斯，二○○七年時，每月可領取兩千六百歐元的退休年金，但至二○一○年縮水為一千兩百五十歐元，一下子減半。希臘年金接受者聯合會副會長索發沃斯批判政府：「年金到現在已平均削減五至六成，銀髮族忍無可忍。」

在以前，如果符合條件，希臘人有的從五十五歲就可領取年金，但在二○一三年，退休門檻提升至六十七歲，有可能再升高為七十歲。這次的改革方案就提到，要在二○一九年追加砍年金。

今年三月，克里特島農民千里迢迢到雅典市遊行抗議，人數達一千三百人，主因政府對農家大幅增稅，農民生活受到威脅。希臘政府希望五月二十五日前，改革方案能在國會過關，不過執政黨「急進左派聯合」正面臨考驗，因支持率已降至十％左右，但為了國家前途，不得不進行改革。

呼籲台灣政府要以希臘為借鏡，加速進行年金改革，否則財政窟窿越來越大，年金「越晚改就越難改」，最後踏上希臘破產的路！也呼籲反年金改革者要有所醒悟，「越早改損失越少」，才不會像報導中的希臘警察，拖到年金減半！

（作者為台電退休工程師，台北市民）