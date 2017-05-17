自由廣場》白海豚漂亮的轉彎

◎ 林金忠

從「NOWnews龍談大小事︱國民黨準黨魁吳敦義直播專訪」影片中，明明就可以非常清楚聽出前副總統吳敦義說：「你假如想被統，你今天就可以實現啊！你就到褔州去住、你就回上海去住，你就被統了啊！你何必拖累兩千三百萬同胞！」（https://www.youtube.com/watch?v=7CfgWE8f2rU，17:00開始）台灣、中國媒體也相繼廣為報導、引用。哪知，在統派人士大加撻伐之後，吳先生立刻改口辯稱︰「我又不是白痴，怎麼會講這種話？」

以吳先生的精明幹練程度，他怎麼可能會是「白痴」呢？他應該非常清楚，在黨主席選舉投票日前，不能任由統派人士繼續炒作「搬回褔州、上海被統說」這個話題，否則選情堪憂啊！在兩害相權取其輕的原則下，再「轉彎」一次又何妨？

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

令人眼睛為之一亮！

◎ 秦靖

國民黨主席候選人吳敦義在接受網路媒體專訪時表態，「沒有必要」凸顯統一立場，還說如果想要被統，只要到福州、上海去住，就可以實現，「何必拖累兩千三百萬同胞？」

這番言論，有別於急統的柱仔姐領軍的國民黨，著實令筆者眼睛為之一亮！吳敦義的這番言論，更是呼應了陳水扁前總統在二○○七年曾說過的一段話，若是嫌台灣不好，中國那麼好，太平洋又沒加蓋，覺得中國好就游過去！

台灣的民主自由得來不易，但最可悲的，就是台灣內部不斷有人以言論自由為名，裡應外合地配合中國打壓台灣的種種作為。一些國民黨黨政高官，不斷穿梭兩岸牟取買辦紅利，少數國軍高階將領更是頻頻遊走兩岸，甚至高呼「國軍共軍都是中國軍」的荒謬言論。因此，吳敦義這一番話語，可說難得地道出了大多數台灣人的心聲！

唯有堅持以台灣為本，擺脫統派勢力的箝制，國民黨才有重生再起的機會。

（作者任職教育界，台南市民）