自由廣場》公布狼師數據，有害社會公益？

◎ 晏向田、陳竹上

教師因掌有學生能否畢業的判斷權力，並且受到教師法的身分保障（亦即專任教師若未發生教師法第十四條所列舉的十四種情形之一，學校便必須持續聘任），從而，若內、外在的制約不足，教師權力便可能遭到濫用，例如貴報五月三日曾報導：「人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍透露，根據可靠來源指出，這幾年每年解聘五十名狼師，包括性侵及嚴重性騷者。」

為求掌握切實數據，筆者透過教育部部長信箱，申請提供各級學校教師因違反教師法第十四條而遭到解聘、停聘或不續聘的統計資料（人數及適用條款），未料教育部首次回函表示：「此等解聘應由學校報請主管教育行政機關核准，請向主管機關申請。」然而，教育部本身便是全國公私立大專校院之主管機關，因此筆者再次發信申請，這次教育部則回函表示：「依政府資訊公開法第十八條規定，政府機關為實施監督、管理等業務，而取得或製作監督、管理對象之相關資料，其公開或提供將對實施目的造成困難或妨害者，應限制公開或不予提供之。據此，本案歉難提供。」

然而，政府資訊公開法第一條指出：「為保障人民知的權利，增進人民對公共事務之了解、信賴及監督，並促進民主參與，特制定本法。」該法也規定：「申請政府資訊供學術研究或公益用途者，其費用得予減免。」統計數據不涉及個人資料，向來也不是個資法的限制範疇，衛生福利部也定期公布性侵害、性騷擾相關數據，其中包括雙方關係、發生地點等，有助於學術分析與政策因應。硬是將統計數據解讀為「監督對象之相關資料」，斷取法令打太極，並漠視公益訴求，是台灣公務最需要革新之處。為此，筆者第三度透過部長信箱詢問：「公布狼師數據，為何有害教師法之實施目的？」難道是此等數據一旦公開，將對我國教師形象產生過度衝擊？

（作者分別為高雄師範大學性別教育研究所博士生、通識教育中心副教授）