自由廣場》世界不衛生組織

◎ 林健次

人命無價，不是用加、減、乘、除可以計算衡量。然而，即使人命可以秤斤論兩，二千三百萬在世界上也不是一個小數字。台灣的總人口數位居全球第五十六名，全球排行在前三分之一，是一個不可忽視的數字。

台灣被排除在WHO/WHA之外，不但違反WHO「為全人類健康福祉服務，不得因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件差異，而有所區別」的宗旨，排除台灣也巨幅地損害了所有會員國的健康衛生福祉。

病源的傳播沒有國界。在還沒有找出病源、傳播媒介、治療方法以前，病源的傳播可能以指數快速成長，所以連人口數千的蕞爾小國都不能忽略，更何況二千三百萬人的台灣。

世界各地進出台灣的人數，比台灣的人口數更能點出台灣在世界防疫上的重要性。

二○一六年台灣的外國訪客約為一千零七十萬人，全世界排名三十；其中包括中國三百五十萬，港澳一百六十萬，日本一百九十萬，東南亞一百六十五萬，南韓八十萬，美國五十二萬；即使遠在歐洲的英、德、法三國，每天每國平均都會有一至二百人訪問台灣。這都不是冰冷的死數字，而是活生生的人。這些人不但會把外國的病源帶進來，也會把台灣的病源帶回去。

台灣出國的訪客在世界防疫的重要性，比外客來訪台灣的人次更為重要。二○一六年台灣總出國人次為一千四百六十萬，世界排名二十名以內；出訪最多的目的地為日本共四百三十萬人次，其次是中國、港澳、南韓、東南亞、美加、澳洲、德、法、奧、荷。台灣因被排除在WHO之外，而致世界防疫出現重大的漏洞，疫情蔓延時首波受到重創的就是這些國家的血肉生民。

中國本身不重視衛生、人權與人命也就罷了，如今中國為了本身的政治目的、排除台灣在WHO正常世界防疫體系之外，等於是拖WHO各會員國下水、以損害會員國利益、犧牲會員國人命為代價；這是世界各國讓中國領導世界組織，而又畏於中國惡霸權勢所致的惡果。

重視衛生、人權、人命是文明的指標。中國在WHO的蠻橫繼續得逞的結果降低了世界各國衛生、人權、人命的價值，是世界文明的倒退與世界各國的恥辱。

（作者為經濟學博士、台灣教授協會會員）