社論─萬點行情的夢幻泡影

暌違十七年，台股上週四再度站上萬點，從小英政府上台以來，波段漲幅達二十二％，平均每位股民大賺五十六萬元，是台股近來難得豐收的一年。加上低迷已久的經濟數據連續翻揚向上，而國人信心指數也在回升，對未來展望充滿樂觀氛圍。弔詭的是，在此榮景中小英政府的民調卻依然盤軟，癥結顯然在於台灣經濟遭逢的兩大困境︰一，成長力道弱化；二，日漸縮小的大餅，較大的部分被外資與企業分走，勞工並未享受符合比例的經濟成果，導致多數民眾無感，陷入無可如何之境。

此一困境由對台股的分析與檢視，可以充分透視問題所在，及其日益惡化的負向循環。其一，台股發展至今，市場邏輯完全翻轉，由早期內資的「喊水會結凍」，演變成外資成交量超過四成，掌握呼風喚雨的影響力。本國投資人逐漸退場，即使仍停留在場內，亦氣若游絲，態度保守，遇有高點，或出脫持股，獲利了結，或採行避險，完全不認同台股具有長多行情的基本面；反觀外資，則大舉匯入，將殖利率高達四％的台股當成資金停泊的避風港，尤其鎖定具有全球競爭力與特殊利基的績優股大力買進。正因為外資的拉抬，台積電市值已超過全球半導體巨擘英特爾，在淺碟子的台股竟然出現巨鯨，這是外資創造的台股奇蹟。

其二，內外資對台灣經濟的信心，由資金的流向配置便可看到清楚的對比。據金管會統計，截至今年四月底，外資累計淨匯入約二○九九億美元；其中，今年前四月淨匯入近一○六億美元。另據中央銀行統計，截至今年四月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計三五三八億美元，約當台灣外匯存底（四三八四億美元）八十一％，若與去年底二九九六億美元、六十九％相比，短短四個月金額及比重各增加五四二億美元、十二個百分點。相對的，內資匯出的力道似乎源源不絕，據中央銀行統計，金融帳項下的「居民對外證券投資」自二○一二年第一季起，至二○一六年第四季止，已連續二十季淨增加（資金淨流出），累計金額達二七七三億美元。再由代表散戶進場意願的融資餘額才一千四百億元，與過去高檔時的五、六千億元不可同日而語，更反映出今日之台股已成外資號令的江湖。

內資向外竄逃，外資大軍壓境，隱然形成一般人不易察覺的險象︰台灣上市櫃多數績優公司、龍頭企業，外資大多持股過半，而台積電的外資持股更高達近八成。由於外資對績優股的青睞，推升台股衝上萬點。但仔細檢視，這些帶頭衝關的企業，本國投資人只佔少數，因此無論股價上漲或股利分配中，只會澤及少數本國投資人，最大的贏家則是外資。故而產生一種奇特的現象︰在外資所代表的台積電、鴻海、大立光等蘋果概念股帶領台股衝上萬點時，本國投資人持股多的股票卻反向破底，彷彿倒退到六、七千點地帶；因此往往指數上漲，但下跌家數卻多於上漲家數。如此一來，所謂此波萬點行情股民平均賺了五十六萬元，其實只是假象，抽離外資權值股增加的市值，台股一下就嚴重消風了。除了多數散戶無法參與萬點行情，另一個重要問題則是，由於績優股率皆由外資掌控，其豐厚的盈利也落入外資手中。台積電去年獲利三千三百多億元，若依外資持股約八成換算，約有二千六百億元歸屬外資所有，於是全球晶圓代工霸主的台積電空有台灣之光之名，實際上照亮的卻是外國投資人。

尤其，本波萬點行情的兩大主力：外資與蘋果概念股，其實已合而為一，它們的漲幅、股利與多數散戶無關。而且，蘋概股的主要生產基地在中國，光是鴻海一家公司就為中國創造了百萬以上的工作機會。換言之，台股上漲引動的財富效應，績優企業創造的盈餘與大量工作機會，對台灣而言乃是夢幻泡影。由台股可以看出台灣已經形成兩個世界︰一個快樂世界；一個悲慘世界 。前者把台灣的精華吸納在裡面，後者只剩下糟粕。執政者應該思考如何把多數人民由悲慘世界渡化到快樂世界，才是施政最重要的課題。