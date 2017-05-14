自由廣場》觀察員 副會員

◎ 賴佑哲

根據世衛組織憲章第八條，若有一個地域沒有外交機能（能對國際關係負責），可透過世界衛生組織會員代表該地域提出申請，而成為「副會員」（AssociateMember）。申請條件是，該地域代表須由當地符合技術性能力的人員出來參與。在目前現狀，這是台灣參加世界衛生組織最可行的方法。問題是，要請求哪一國幫台灣提出？或是說哪一國願意幫台灣提出？

台灣一直想加入，假如中共幫台灣提出，台灣能拒絕嗎？拒絕了以後，就不能說中共沒考慮到台灣人民的衛生安全；但是接受了呢？以後中華民國就真的滅亡了，因為台灣的外交正式承認由中國代理。

一九九七年，國民黨政府說，為了不挑釁中國，加入世界衛生組織採申請不需主權國家身分的「ＷＨＡ觀察員」，但世界衛生組織（ＷＨＯ）的組織架構中沒有觀察員。所謂「ＷＨＡ觀察員」只是在每年召開一次的會員大會中旁聽，沒有任何實質或形式意義，最後被趕出場還被中國代表團揶揄說：「誰理你們！」這方案可說是自欺欺人最惡劣的方法。十年來，中國已躍升為世界第二大經濟國，挾其經濟和人口勢力，台灣申請加入國際組織，更是困難。台灣單方面在外交上進行國家主權之退讓與善意，成了中國更輕易打壓、羞辱台灣的機會。我們體認困難，應該另闢新路。

根據世界衛生組織憲章第三章規定，所有聯合國會員國只要接受該組織的憲章，就可成為會員。若不是聯合國成員國家，須經世界衛生組織會員大會的簡單多數決通過。即使我國台灣已是學理上一個完全的國家，然而世界上大多數國家受制於中國的淫威，不敢和我國建交，也就等於不承認我國是一個國家。所以，光是排入議程就不得其門而入，更不用說表決通過機會渺茫。然而，若是用舊金山和約或台灣地位未定論的思考方向，還是可以柳暗花明。

美國白宮國家安全會議亞洲事務資深主任韋德寧日前表示，台灣或中華民國在當前國際社會上，都不是一個國家，而美國務院東亞局官員也證實韋某說法與美國長期政策一貫。其實，這樣的說法明白表示台灣目前仍是二次大戰盟軍佔領的地域。

數年前，ＷＨＯ食品安全緊急事件網絡向各國通報，泰國出口玉米筍疑受志賀氏菌污染，但ＷＨＯ透過中國，延遲通報台灣，不但延誤且資訊不足，根本無法精確判讀。我們應該藉由類似嚴重案件，充分表現目前台灣缺乏外交管道的困境，發動美國友好國會議員運用類似台灣關係法等方法通過法案，決議命美國行政部門代表台灣向世界衛生組織申請，以地域名義加入為準會員。由於係國會通過法案交給行政部門執行，中國對美國政府亦難以影響，應可成功。

儘管有人會以為，台灣似乎放棄外交主權，才會由美國代表提出申請。其實，除了幾個承認邦交的國家外，目前台灣沒有外交現狀。但是，假如中共今天用上述世衛組織憲章第八條：「若有一個地域沒有外交機能（能對國際關係負責），可透過世界衛生組織會員代表該地域提出申請，而成為『準會員』（AssociateMember）。」幫台灣申請時，台灣要接受嗎？

也許川普為了跟中國做生意和北韓問題而不願意提出，但根據民主自由的世界經驗，假如美國或日本或任何與台灣有邦交的國家為台灣提出，亦有可能。國民黨政府時代對中國放棄主權尊嚴還被中國侮辱的做法，現在這一條進入世界衛生組織的新路，希望蔡英文總統能積極研究推動美國國會或其他邦交國協助達成。

（作者從事醫衛管理）