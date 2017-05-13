自由廣場》郭廷亮未說完的故事

◎ 郭家瑜

今年五月十七日，我將再度登上先父郭廷亮被軟禁養鹿的綠島，除了懷念父親為人，也很希望說出父親不為人知的故事。

一九五五年「兵諫案」牽連數百人，影響台灣戰後內外政局深遠。父親一肩承擔案情，直到他過世，從未公開說出真正的「真相」。

父親的志節和高超人格，一直是我們兄妹倆人生的明燈，我還記得四歲時，全家陷入牢獄，被關在保安司令部後，因母親生產，又跟父親關在保密局南所（延平南路一一三號），才幾個月就留下了年幼的恐怖印象，難以忘懷。父親在不准用紙、用筆和閱讀書報，暗無天日的牢房中，一般人早就發瘋了，他用生鏽鐵釘在牆上寫著「忍耐等待」，每當受不了時就看這四個字，在此度過了十年。

一九六四年至六七年，父親被關在桃園，聽說那裡是桃園縣長住宅（現為徐厝）。一九六八年至七五年，他被關在桃園臥龍山莊，一九七五年七月十四日已取得特赦令，隨即被送往綠島指揮部監管，最初的五年，不准家人前往探視。經過父親不斷向當局陳情，一九八二年七月一日才終於獲釋回台，能夠「回家」；沒想到，回到社會與許多舊同袍見面，才知道事情發展的真相，冤屈難伸，於是全力協助同袍向各單位陳情。因為這樣，回到台灣才一年，警備總部「又請他去」火燒島「共同」養鹿，實為軟禁。

一九九○年十一月十九日，他最敬愛的孫將軍過世，台灣社會已漸漸開始平反歷史。隔年孫將軍週年忌日前，父親特地申請回到台灣，希望能到台北與同袍見面，準備參加孫將軍的週年紀念儀式；沒想到，十一月十六日上午，他從台北家前往中壢途中，於中壢車站離奇摔傷，送醫八天後離世，往者已矣！許多父親的同輩也帶著冤屈離世。

父親在大時代中，被迫扛下莫須有的「匪諜」罪名，以避免上級長官、下級同袍受害，忍辱致死。做為兒女的我們，不捨母親含辛茹苦，也承受來自父親被孤立的社會責難。這次能夠在五一八博物館日（主題：在博物館敘述難以言說的故事）前夕前往綠島，多知道一點父親在那裡的種種，以懷念父親，令人感慨萬千。衷心祈願蔡總統和民進黨政府努力於轉型正義立法的同時，徹底調查弄清楚先父郭廷亮案的真相，以昭社會公信，建立公義自由的台灣社會。

（作者為台北市民）