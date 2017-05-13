社論》郭董這記變化球

川普啟示錄，國民黨內有另一種解讀。國民黨主席之爭，歷來多在搶總統門票，這次卻有人宣稱會用洪荒之力，請郭董出馬參選，於是，有媒體從事蔡郭對決的民意調查，形成測試水溫的氣氛。如果郭董這個劇本上演，對台灣的民主實踐也是新的變數。不過，此事要成定局還言之過早，台灣內外環境都在變，幾年後是怎樣的光景，國民黨是誰在當家，會不會時勢造黑馬，乃至國際環境之穩定或緊張，現在都還言之過早。此外，郭董本人的決定或被決定也是關鍵。

儘管如此，郭董逐鹿大位，不論是否代表國民黨，仍然是一個有趣的假設性問題，值得預作政治推演。如果郭董「企轉政」，其對台灣政治風貌的改變，也許是現在寄希望於郭董的人始料所未及的。第一，郭董由國民黨請出山，自不必經由該黨畸形的遊戲規則，由佔優勢的特定族群來決定勝負。如此一來，目前兵家必爭的黃復興，在黨內選舉的作用可能降低。假使權力結構改而反映黨員結構，轉變國民黨長期以來的族群政治體質，對台灣的民主運作來說不失正面意義。而如果國民黨依然故我，郭董另起泛藍同盟風潮亦不無可能。

第二，雖然郭董一向親藍，歷年大選支持國民黨，畢竟沒在黨國染缸泡過，對於國民黨教條比較疏遠；再加上，企業家實事求是，意識形態色彩可能淡化，而表現出新的務實主義面貌。從現在來看，郭董的務實主義，在經濟方面或許對選民有吸引力，但在國家認同方面與主流民意存有差距。目前寄希望於郭董的國民黨上層，理應是看中郭董企業經營有成，而非國家認同的吸引力。不過，國民黨上層也心知肚明，台灣有不少經濟選民，假使小英政府的經濟表現欠佳，國計民生缺乏有感政績，再加上改革進步治絲益棼，鹿死誰手尚未可知。

第三，郭董的名言，「民主不能當飯吃」、「民主對ＧＤＰ沒有任何的幫助」，顯示他對民主、自由、人權等普世價值的看法，幾乎可以跟國民黨無縫接軌。於是，對於改革進步議題，郭董可能維持保守立場，這對爭取年輕選票是不利的。同時，追求利益極大化是商人本色，郭董恐怕不會採取全民利益的思考方式，這對公平正義的社會欲求顯得扞格。而長期在中國經商，郭董也應該不在乎一黨專政與民主法治的斷層，不論是中國的劉曉波或是台灣的李明哲，恐怕都不會是他與選民對話的重點。不過，他的「霸氣」，可能成為難耐小英「溫吞」者的另一選項。

第四，馬英九執政八年，積極打造跨海政商集團，以往的國共協議以政領商，換作郭董以商領政，其實有利於打通國共的任督二脈。一如香港的以商領政，北京得以充分貫徹其政治意志，全面管治香港；台灣若也出現以商領政，則北京對台灣的著力點，可能大於空喊各表、共表的政客。從而，一股政商勢力進一步「再中國化」，將引起台灣選民更大的疑慮。就此而言，馬英九失去的選民政治信賴，甚至美日政治信賴，郭董要爭取回來並不容易。只是，北京所謂「讓利」的統戰戲碼，可能會在台灣大選打得更順手。

外部，國際空間密不透風，一如世衛大會緊閉大門，以嚴懲小英不接受一中共識，盤算無非是想讓台灣人民因對外受挫而遷怒民進黨完全執政。內部，國共都認為，經濟砝碼站在中國那一邊，尤其還有川普美國優先的保護主義，小英拒絕完成答卷，便難脫「窮台」的困局。因此，除非小英吞下「一中大補丸」，台灣經濟低迷將導致民怨四起。這樣的劇場前奏，正適合郭董出場。蔡郭對決的盤算，無非也是以經濟扳倒政治的謀略。今天，郭董出線的可能性，對陷入執政泥沼的小英是為時未晚的預警，小英二年真的得大破大立改弦更張了。台灣的選民，有理想也現實；國泰民安則追求理想，政經危疑便穩定為先。郭董這記變化球，小英不妨早點想一想如何揮出安打。