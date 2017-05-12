《自由廣場》世衛大會 不知為何而戰

◎ 劉威良

今天收到外交部給台灣僑團的消息，希望我們為抗議沒被世衛邀請而發聲。個人覺得很驚訝，為何現在才要我們動員。

官方等了半天，還是不知道如何打外交戰。維持現狀是什麼，我們霧煞煞。

個人去年參加過一次抗議，搭了十多個小時的車趕去，被請吃飯摸頭、發傳單，在開會當天早上排隊領入場名牌，之後在下雨的廣場上喊口號，下午進場聽各國報告。會場上，我們被警衛緊緊盯著，好像我們是一群潛在肇事者，一切行禮如儀。這樣的行程是一年悲傷過一年。去年還因為有邀請函可以進場，蔡政府希冀得到中國政府喜愛，即便別國介紹我們為台灣、稱我們為台灣，林奏延部長還是自稱中華台北。

去年的中華台北，沒有換來一點中國的善意，也讓台僑對蔡政府的主權維護失去信心。今年，蔡政府憑什麼要動員我們去，您已經把我們熱愛台灣的自尊心擰碎，您不在乎台灣叫台灣，但我們在乎。去年您要討好中國，得到今年的入場邀請，而撕碎所有愛台鄉親對您的期望；今年台灣仍然換不到邀請，就讓蔡政府的官方在場外擺陣開記者會吧，個人無力承受。

今天外交部給我們的聲明文第四條也說了，「（四）中國大陸不應以犧牲台灣人民衛生權益，做為對我政治要脅之手段」。

您如果真的這麼想，我們絕對支持您。請您展現您堅強不服中國九二共識的意志力，我們期待您能帶我們共同對抗中國，讓我們民間與官方一起站起來對抗中國。

請您動用您總統的外交職權，要求駐外代表帶領全球台僑，於世衛開會當天，同步到全球各個中國領事館抗議。我們不要被請客吃飯，我們要向中國大聲抗議，要讓世界知道，台灣不能加入世界衛生組織，是中國搞的鬼！

（作者為前德國台灣協會會長 ，著有《借鏡德國》）