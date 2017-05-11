《自由廣場》穿小鞋的路走不久，也走不遠

◎ 劉一德

世界衛生大會（ＷＨＡ）將於五月廿二日於日內瓦召開，網路報名時間已截止，在中國對世界衛生組織（ＷＨＯ）施壓下，台灣迄未獲得邀請函，今年可能無法參與。中國若堅決杯葛，台灣政府將如何回應，恐怕不是蔡總統一句「高度遺憾與不滿」，或衛福部長一句「心情沉重，努力到最後一分鐘」就可交代。

幾天前蔡總統連發十次Twitter，忍氣吞聲向中國拋出善意。以美國為主的友邦也紛紛肯定台灣在全球公衛與醫療方面的貢獻，認為不論是從醫療專業角度，還是從政治與人權的制高點來看，如果台灣未能與會，不僅損害台灣人民的權益，對世界醫衛組織也是一種傷害。但誠如張志軍所言「沒有九二共識，就沒有ＷＨＡ」，中國顯然已經鐵了心。

目前台灣聯合國協進會宣達團除準備到日內瓦與歐盟總部等地發傳單，在會場外拉布條，拜訪公衛醫療相關的國際非政府組織，高分貝譴責中國惡意打壓外，也敦請立法院長出面協商，立法院通過「譴責中國」決議，並整合國內團結動能，向國際發聲。更有委員放話，將於外交及國防委員會中提案，討論是否要派代表前往日內瓦，甚至將委員會移往日內瓦開會，向國際社會公開宣示我國的立場與決心。說真的，這些都是狗吠火車，只會再一次消磨台灣人的感情。

猶記得去年台灣是在邀請函被加註「一中原則」的情況下參加，當時友邦在會場中都以「台灣」稱呼，無奈代表政府出席的衛福部長卻自稱「中華台北」，自我矮化的作為，令人大失所望。事實也證明這樣自我設限，亦無法確保繼續參與的機會。因此，今年如不參加，不但可藉此擺脫馬政府錯誤的「一中政策」，反而能整合台灣人唾棄中國的意志，以民意為後盾，擬定積極的反撲作為，讓中國嚐嚐如鯁在喉的感覺。

蔡總統就職週年將屆，在政績乏善可陳的情況下，面對中國壓迫，如不能體認六八○萬支持者的期盼，一再委曲卻不能求全，換不到中國善意對待的結果，只會讓人民更加失望，民調更加低迷。穿小鞋的路走不久，走不遠，該是開大門走大路的時候了。期盼蔡政府能因勢利導，積極展現企圖，大膽向中國說「不」，展現以「台灣」名義成為所有國際組織正式會員的最終目標與決心。（作者現任台聯黨主席）