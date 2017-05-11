社論》對蔡英文政府第二年的期待

下週就是五二○，蔡總統就職週年的日子。最近，行政部門頻頻被問到是否會內閣改組的問題，這問號背後的邏輯是：總統與閣揆的民調滿意度與支持度雙雙都不好看，總該有些實際行動來回應民意、提振信心才是。

民調之所以不佳，既是相當主觀的感受問題，也是十分客觀的統計問題。為什麼這麼多人認為政府做得不夠好？如果不去探求真正的原因出在哪裡，那就算政府整個再多換上好幾輪，也沒辦法解決「民之所欲」這個最核心的問題。畢竟，今年二月已經小幅改組過一次，新政府成立至今並非一成不變；甚至，這也是第三度政黨輪替的政府，台灣並不乏進行改變的嘗試。可見，光表面改變是不夠的，需要的是徹底的改變。

從政者要徹底的改變，以便趨近人民的希望，最困難的就是要先認識自己。最近有言論將蔡英文政府的執政沈悶，歸因於：這是因為堅持履行民主體制的平等討論與透明溝通，因而造成了自我消耗；進而主張為挽救民主，應該修改台灣的民主體制，例如修憲等等。

以台灣的公民意識不斷拔升的速度與水準而言，誰都看得出來過去七次修憲，是未竟的憲改工程，總統有權無責、閣揆有責無權的扞格，減損了每任政府的行政效能與決策品質。因此，少有人會反對修憲。但是如果詳細比對幾任民選政府遇到困阻的原因，應該會發現，這仍不是最關鍵的問題。

如果要給英全政府一年來的病徵開出診斷書，可以歸納為三個主要病因，分別是：「有方向、沒方法」；「想努力、無重點」；「多功臣、少朝臣」。何謂有方向、沒方法？最明顯的例子就是現在還在立法院折騰的軍公教年金改革條例草案。年金制度是早就具備高度民主共識的議題，甚至是具有歷史定位的改革，過去的政府誰都想做，但是多不敢做，蔡政府確立了這個方向，值得讚許，然其顛倒決策的程序，把「溝通對話」放在「研擬方案」之前，導致議題失焦，才是重創人民耐心的主要原因。如果，早在一年前，針對年改，政府先有一個「工作小組」，好好把各種調整幅度精算出來，必能大幅改善討論秩序。可惜的是，蔡政府並未真正想通這一點，司法改革的推動，一樣走上相同的路徑。

什麼又是「想努力、無重點」？民進黨參選總統爭取大位，到底想做什麼？一定要有幾個基本目標，這涉及到是否具備中心思想；如果隨機起意、包山包海，這是選舉，不是治國。這一年來，大家看到總統府下成立了一系列的任務編組，最近又多加了一個「原住民正義委員會」，如果這種討好的思維不改，相信未來還會有更多委員會被生出來。其與行政院疊床架屋不說，總統有多少個手臂，可以同時進行這麼多、而且是結構性的問題？事前曾針對每個議題成立「工作小組」完善幕僚作業嗎？如果答案是否定的，也會加重前一個病因。又如這次的司改會議，分為五大主軸，近百個議題在討論，這類體制外會議如果形成共識，全都要推動嗎？現在已可預測，最後的收尾如果不漂亮，不能解決問題，反而會製造出新的問題。

第一個病因講的是決策方法，第二個病因是執政態度，第三個病因「多功臣、少朝臣」則是指用人問題。講白了，就是選舉團隊大量轉為治國團隊的侷限，選舉的人才與治國的人才，具有不同的條件，即使能兼備，也有轉換的難度。事實上，回顧台灣歷任的民選政府，用人光譜愈廣闊的，其執政的績效也愈高。光譜過窄，不外是地域感、同質性、只在身邊找人的眼界障礙，就很難大開大闔，力尋能臣來為人民服務。

前述舉列的三大病因，也不是現任政府所獨有，幾任民選政府或多或少都有類似的通病，於是多少年下來，許多錯誤的模式不斷地在重複，讓人誤以為是民主制度出了問題，事實不然。政治菁英落後在國家的需要之外，才是人民為之失望的主因。