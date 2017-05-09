《自由廣場》自來水加氟？ 林全用功點！

◎ 王伯仁

為了改善幼童齲齒問題，行政院指示衛福部研擬飲水加氟。事實上，自來水加氟早已在前省政府所在地南投中興新村「實驗」過十三年，成效不彰，又有對人體健康「影響不明」的隱憂，所以預算被當時省議會刪除而中止，省府官員也為自己家庭生活安全鬆了一口氣。

事隔三十三年，自來水加氟計畫可能捲土重來，難道是因新任衛福部長為牙醫師出身，所以對兒童齲齒特別重視，但怎麼會由行政院指示衛福部研擬計畫呢？事有蹊蹺。

自來水是民眾生活必需品之一，「潔淨」為最高原則，但因水源遭受不同程度污染，所以在淨水時加入不同比例的「氯」消毒，以確保水質安全，否則經管線輸送到用戶端，自來水都「臭酸」變質，不能使用了。

自來水加氯，煮沸過程會產生「三鹵甲烷」，是國際公認的一級致癌物，雖可改用活性碳吸附或逆滲透方式「高級處理」替代加氯，但成本高達十倍以上，大眾用水無法負擔，只好繼續加氯，但可透過加沸後掀蓋去除，或事先過濾掉。

自來水加氯是不得已，但要全面加氟以防止幼童齲齒，那是輕重不分的思考模式。當年中興新村「實驗」了十三年，省衛生處理應有相關評估報告，否則省政府怎會主動同意省議會決議中止自來水加氟計畫？何況毒物專家也警告，攝取太多「氟化物」可能引發急性或慢性中毒，嚴重會有神經毒性、血壓降低，輕則造成氟斑牙。

目前衛福部已有補助幼童每半年牙齒塗氟一次，也開放食鹽添加氟，還要強迫民眾喝「加氟水」嗎？（作者著有《看千帆過盡︰一位省政記者的憶往》）