《自由廣場》人家23歲就可以參選總統…

◎ 林秀菊

今年滿二十三歲的兒子，很難得的和我聊起法國總統選舉，起先是馬克宏與大二十四歲的「高中老師」婚姻，接著談到三十九歲適不適合當總統。他從網路上查到，法國二十三歲就有資格競選總統，日本二十五歲就有機會當首相，美國、俄羅斯是三十五歲，台灣、韓國、德國（總理）、香港（特首）四十歲，中國（國家主席）四十五歲。從談話中，我明顯地感受到，一向溫文的寶貝兒子認為台灣從政者年齡偏高，尤其對於投票權至今不肯下修至十八歲，很不以為然。他說，世界上九成國家的投票年齡都是十八歲，其中瑞典在一九七○年代把投票年齡下調至十八歲後，多年來選舉，年輕人的投票率都在八成以上。

我不確定我兒子資訊對不對，不過持平而言，台灣自有政黨輪替以來，年輕世代在政界竄起的質、量相當驚人。尤其是太陽花學運，讓「大人們」對三十歲以下年輕世代的組織能力、協調運作、秩序維持、媒體發言、國際宣傳等，可說是「刮目相看」！

當然，學運和以政治做為終身志業，是不同範疇的事。但持平而論，是太陽花學運擋下傾中鎖國的國民黨政府，是這些年輕人救了台灣！我覺得，民進黨政府應該早點為年輕人準備好發揮的空間，早點讓年輕人接棒；把權力交給年輕人，他們自然會有責任感，自然會努力學習如何帶領、管理「我們的」國家。首要之務，就是下修投票權至十八歲。如果民進黨連這點都做不到，或者做得拖拖拉拉，那就退吧！也希望年輕一輩要關心政治，改變，要自己爭取，不能等待大人施捨。別客氣，需要的話，儘管「砍掉重練」吧！

（作者任職金融服務業，新北市民）

◎ 黃秀梨

二○一四年三月，法國埃松省選區舉行市長選舉，由年僅二十二歲的政治新秀瑞達當選，成為法國史上最年輕的市長。如今法國總統第二輪決選結果出爐，馬克宏以三十九歲之齡當選法國總統，創下法國有史以來最年輕總統的紀錄。

但是，因我國憲法第一百三十條規定︰「中華民國國民年滿二十歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿二十三歲者，有依法被選舉之權。」第四十五條規定：「中華民國國民年滿四十歲者，得被選為總統、副總統。」因此，台灣根本不可能出現二十二歲的市長和三十九歲的總統，連過去民間團體一再要求將投票年齡降為十八歲的建議，朝野立委雖都大表贊同，卻依然「只聞樓梯響，未見人下來」。

期待朝野應該加把勁，不要漠視年輕人的權力。（作者為退休高中教師，彰化縣民）