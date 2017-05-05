自由廣場》自由人完整的公投權力

◎ 王獻極

公民投票可以表達人民的意志，也可決定政策。不論是前者還是後者，都是主權者意志的呈現。沒有完整的公投權力，台灣人民就不是真正的主人，也沒有真正的自由；台灣人只是統治者的奴才。人民推翻國民黨政權，就是做自由的主人，不是要做民進黨的奴才。

自由人完整的公投權力包括決定國家之間的聯合（如加入歐盟），與分立（如英國脫歐、蘇格蘭獨立、魁北克獨立）；當然也包括制定新憲法在內。民進黨對公投法補正的範圍有所顧慮、甚至限縮的可能傳聞已久。究其原因，民間的解讀就是因為「中國的反應與認可」。

事實上，公投法只是一個法律制度，建立完善的制度，是純粹的台灣國內事務。台灣人民對於蔡總統為保衛台灣將來的選擇權，刻意壓低對中國的姿態，以求得內政改革的最大空間，大多能夠體諒；但這並不表示要對中國的壓力全盤屈服，尤其當中國把干預的魔爪伸到內政事務的時候。

支持一部完整的公投法，是支持台灣人的自由與人權；它並不等於支持投降或獨立公投，更不等於支持投降或獨立。

以制定台灣憲法為例，制憲公投案從發起、連署、成案、辯論、甚至投票階段，小英政府或任何政黨都可在任何階段採取反對態度，以表示對中國的「善意」，但絕不是在立法階段，以閹割台灣人更基本、更廣泛的人權與自由為代價。

政治學界有一句話：「外交是內政的延長。」倒是沒聽說過「內政是外交的延長」這句話。理由很簡單，因「內政是外交的延長」無限上綱的結果，幾乎每一件事都要受外交目標與外國壓力的影響。以對中國的關係而言，幾乎每一件內政事務，中國都會有偏好、意見與壓力。假如事事順從中國的意見與壓力，台灣不就成為沒有自主權、自治權的中國的殖民地了？

（作者為台灣國辦公室創辦人 ）