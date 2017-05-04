自由廣場》李凈瑜vs.習近平

◎ 蘇勳璧

二○一五年十月香港發生「銅鑼灣書店」五人被失蹤案。二○一六年三月聯合國人權理事會議中，英、美、瑞典及日本等十二個國家發表聯合聲明，對中國人權做法指出其不符合國際社會期望，挑戰國際秩序法則。十二國聯合聲明言猶在耳，三月十九日李明哲赴中國後「失去聯絡」十四天，直至李妻（李凈瑜）召開記者會，台灣民眾才知悉此事件。

李明哲事件至今已四十多天，中國只簡短說明「涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查」。這其間中國找藍營掮客向李凈瑜關說，想進行有如「擄人勒贖」的情節私了。但是，李凈瑜非常勇敢，她不塑造悲情哀求中國放人，她要求中國要公布拘押地點、准許探視、釋放李明哲，作法完全不同於過去被中國欺壓的台灣人案例。

李凈瑜為何不接受私了呢？她說：「台灣的溝通機制停擺，任由一個掮客，叫我不要去北京。如果我接受，那我置台灣人尊嚴於何顧，我置人道價值於何顧？」李凈瑜為何有如此大的勇氣呢？因為她研究台灣白色恐怖歷史，深切體會良心犯們生前作為到死前從容赴義的精神，台灣的歷史滋養了她的勇氣。

中國違反世界人權公約，無故擄人，如果選擇私了，那是不是以後中國都可隨便抓人，再派人像綁匪般來談條件呢？

中國或許認為二○○二年美國永久居民王炳章在越南被綁架案和瑞典籍「銅鑼灣書店」的桂民海在泰國被綁架案，新聞鬧得比李明哲事件還大，因二人不但是歐美國籍，還分別在「國外」被綁架至中國，但是中國認為國際輿論壓力再大，一小段時間後社會就淡忘了。

習近平政府這種獨裁暴政的本質，和蔣介石有何不同？蔣介石用戒嚴法壓縮台灣人民基本人權、對付政治良心犯們，當時的台灣人常無故失蹤、被捕或處決，但是白色恐怖造成台灣社會的裂痕，至今仍無法弭平。中國政府不要忽略了台灣民眾的觀感，也請習近平向台灣人民和國際社會證明，中國到底是不是一個「流氓國家」？

（作者為台中市醫界聯盟理事長）