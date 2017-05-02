自由廣場》軌道建設應由中央主導

◎ 林清淵

「前瞻」建設計畫中高達四千兩百多億的軌道建設，為什麼十五項已核定或新興的捷運、輕軌計畫，由地方各自招標施工；而各縣市的鐵路高架化、地下化、台鐵支線、花東線等專案建設計畫，卻都是交通部鐵路改建工程局辦理？如果能夠全由中央主導，至少可克服「易生難養」的難題，還能有以下五優點：

一、扶植台灣車輛公司落實國車國造：中央統一招標規格，可數量化以後的維修與零配件，減少客製化及進口，有助於台車公司的營運，降低生產成本。若想讓台車公司利於競爭，中央應主導規劃通車時程、統籌施工先後次序，俾便台車有足夠時間進行研發擴廠、招聘技術人員，也等於新創產業、增加就業。

二、避免地方各自招標，形成一縣市一規格：每個國家有各自的機電、核心、號誌、牽引等系統，每種系統均牽涉智財權專利，如果維修的零配件屢屢仰賴進口，而售方又惡意抬價時，那真會叫天不應叫地不靈。中央宜未雨綢繆，統一採購規格，以降低零配件進口價格，以節省未來的維修成本。

三、簡併各縣市捷運公司和維修機械廠：不是每個縣市都養得起一個捷運公司、維修機械廠，中央需主導簡併，如果能彰捷、中捷、北捷、機捷、基捷、竹捷合成同一家，而高捷與南捷一家，達到一定的經濟規模，將能以最少人力、物資達成最大工作績效。

四、減少中央財政挹注：只有中央能整合各地產業和觀光發展，連結高鐵、台鐵、輕軌、捷運，建構全國高效軌道網路以撐起最大的旅運量，增加各縣市自償能力，減少中央財政負擔。

五、公共運輸常牽涉中央的環評、空污防制、能源、物價和觀光等政策：各地方提報的可行性研究與成本效益分析，都須經交通部核可，而兩者都牽涉中央前述的每一個政策，彼此密不可分。

除了捷運、輕軌計畫建議也由中央主導外，政府必須考量到未來人口老化、少子化，以及人口外移的趨勢，對軌道建設再做仔細評估。因台灣今年六十五歲以上人口已超過十五歲以下人口，人口總數即將負成長，將來捷運、輕軌蓋好之後，是否會因移動快速、方便而使人口更往雙北集中？使得預期的政策效益遞減、甚至消失？四千多億納稅人血汗錢，還是謹慎一點好！

（作者任職營造業，台中市民）