自由談》一通貴參參的電話之後

小英一席不排除再與川普通話的談話，卻被川普打臉，公開他與習大大正熱戀中，情人眼裡豈容得下台灣這粒沙子？當初川普接了小英的祝賀電話，電話費帳單可是數十億美元的軍火買賣，不但貴得離譜，而且也改變不了川普的地緣政治戰略，甚至可以說台灣淪為美中交好的犧牲品。

小英被打臉，成為ＣＮＮ等外媒的重要新聞，整天放送，滿足了中國人的玻璃心，但台灣人情何以堪？不過，這也不能怪小英，她只是被動回應路透的問題，並非主動提出此一要求。然而，任何事情總有福禍兩端，台灣被國際政治邊緣化的現實，終於可以消除部分國人對於川普不切實際的期待。期待一個在金錢叢林中存活下來的巨富，能夠以民主、自由、人權的普世價值作為外交路線的標準，可能比駱駝穿過針孔更困難。

川普上任後，幾乎罵遍所有國家，簽署退出ＴＰＰ，揚言廢除ＮＡＦＴＡ、美韓自由貿易協定，其中最重要的標準就是經貿利益；但是，當出現美國解決不了的地緣政治危機時，戰略夥伴關係又高於經貿夥伴關係，所以他為了教訓金三胖這個壞小孩，寧可與習大大結下露水姻緣。

總結下來，川普相信的就是實力原則，只要具有實力，不管是政治或經濟，就能與美國進行利益交換，成為川普的座上賓。郭董能夠獲得川普接見，相談兩個小時，而不是一通虛應故事的電話，就是展現了能夠幫助川普製造業回流政策落實的實力。

因此，在全球紛亂世局中，極右與極左勢力激盪，恐怖活動猖獗，黑天鵝滿天飛，台灣如何自處？訴諸民主恐怕是沒有用的，只有厚植本身的實力，至少要讓經濟起來，在國際上才有折衝談判的籌碼。（蘇多）