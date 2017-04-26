自由廣場》從特別費案說起

服膺憲政民主、保障人權是檢察官的天職

◎ 林孟皇

司法國是會議第三組即將討論檢察官定位、檢察體系的組織變革等問題。對此，邱太三部長表示：法務部堅持檢察官的司法官屬性，因為如將檢察官定位為行政官，將引發政治力介入司法案件的疑慮；而林達檢察官也主張檢察官服膺法律、追求實質正義，行政官則服膺政策，如宣告檢察官為行政官，等於宣告檢察官應服膺政策、執政黨。這樣的論證是否合理？我僅以國務機要費、首長特別費案的偵辦為例來說明。

話說當年國民黨、民進黨互相提告時，行政院主計處、法務部都主張是「對行政首長的實質補貼，並已形成行政慣例」。高檢署查黑中心陳瑞仁檢察官卻表示：檢方偵辦特別費案即使可能「血流成河」，但站在法律人的立場，「不能叫我們放過那些人或放過那些案件」，檢察官辦案全憑證據，不能違背法律專業，許多檢察官也強烈質疑法務部長沒有資格對偵辦中個案發表意見。而因為檢察體系不敢、不願統一追訴標準，以致產生「南腔北調」的亂象。

問題是：特別費案涉及數十年來特別費的編列、報支、核銷等行政作為是否已形成慣例，並牽連現任行政首長六千餘人（如果加上尚在法律追訴期內的行政首長，將不下於數萬人）犯罪與否的偵辦，作為刑事政策決定機關的法務部，為何不可以就特別費問題發布一般法律意見或指令？尤其依照法務部組織法規定，這本是法務部的權責範圍內事項，怎會有「法務部長沒資格對偵辦中個案發表意見」的問題？

在這種錯誤認知下，造成檢察體系花費龐大的人力、物力在特別費案的偵辦上，影響其他更重要犯罪的追訴。而且從偵辦的結果來看，絕大多數案件不是不起訴、行政簽結，就是判決無罪，而僅有極少數幕僚、機要人員被定罪，但這群人卻是最沒有處罰必要性的人。何況如果沒有後來《會計法》在一百年間修法，將涉及特別費案的當事人一律予以除罪化，查黑中心或特偵組也無力處理這種牽連廣泛、必須仔細核對發票與帳冊的龐雜案件，而必須除罪化後才得以行政簽結方式處理。

其實，檢察官是刑事政策的執行機關，如何將有限的人力、物力配置於擇定的重點犯罪，必須由政治部門作成刑事政策。也就是說，諸如：是否於某特定時期集中檢察資源偵辦國土保育、環保或食安的案件，或毒品防制是採取追訴手段還是替代療法，都必須由為政策成敗負責、接受民意監督的政治部門作成決策。如此，才能如李佳玟教授所言，在與偵查起訴有關的事務上進行各種裁量，且能夠權責相符；而不是像目前法務部長常可透過人事權影響檢察權的行使，卻沒有課予足夠的責任。因為這種有權無責的制度設計，一旦遇到政治壓力，很容易讓檢察官淪為政治打手，而政客就拿著「檢察官為司法官」、「檢察獨立」當擋箭牌。

台灣是個主權在民的國家，是個希望透過權力分立制衡來限制政府權力，俾以最大可能地增進民眾安全與幸福的憲政民主國家。因此，無論是從事審判的法官，制定法律的民意代表，或是依法執行公務的公務員，都應有法治信仰，忠於憲法，為民權與國家利益把關；而行政一體的上命下從，還是必須依法行政，不可對違憲、違法的政策莫不吭聲。是以，即便我們一如多數國家將檢察官定位為行政官，他／她仍應具有相當的身分與職權行使的獨立性，並以服膺人權保障、憲政民主為終極使命。

（作者為臺灣高等法院法官）