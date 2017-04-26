鏗鏘集》民進黨執政，人民作主

「誰統治這兒？我問／他們說：自然是人民了」；「我說：自然是人民／但誰／真正統治？」—這是生於奧地利首都維也納、二戰期間流亡英國倫敦的猶太裔德語詩人艾力克．弗里德（Erich Fried,1921-1988）的一首詩︿在首都﹀，出自他的詩集《一百首沒有國家的詩》。

相對的一個現實場景：曾擔任民進黨主席的林義雄—陳水扁在他擔任主席時當選總統，而他也在陳水扁第一任總統任期內退黨。—他參與甚深的「人民作主基金會」從今（四月二十六日）起至五月十一日，在民進黨中央黨部前，展開接力禁食的公民意志表達行動。林義雄也在禁食排序名單。要求的是民進黨五月二十日前在國會通過「公投法修正案」。

現在的台灣是民進黨統治？還是中國國民黨統治？民進黨完全執政，從國會過半到當選總統，台灣人民期待一個從舊黨國改頭換面的新國家。新國會超過一年了，小英總統執政也將屆滿周年，究竟呈顯什麼新政治？展現什麼新的國家形貌？支持民進黨、支持小英總統的人民有權利充分期待！

以公投法修正案為例，打破鳥籠公投的限制，以直接民主的公投補強被黨國化束縛的國會，為舊政治的牢籠解套，應是台灣民主化發展必要的配套條件，這也是民主政治的普世條件與經驗。民進黨已居國會多數，不應辜負人民的支持與期待。

林義雄昔日的「核四公投」，不只在廢核，主要也在公投這項人民作主的政治權力。作為「創制」或「複決」的權力分配，分享了代議政治的權力，卻使議會政治更臻健全。看看世界其他先進、民主國家的公投運用，台灣也應該一樣，人民有權利真正作主。

民進黨執政，人民作主。這是民進黨的初衷，也是台灣人民改革政治的初衷。在接收進占統治的流亡遷占黨國長達三十八年戒嚴統治後，台灣的民主化運動也經歷了長時期。台灣的政治學習應體認到國家是人民的國家，也是屬地的國家。民進黨就把公投法修正案通過，當做小英總統執政一周年送給人民的禮物吧！（作者李敏勇，詩人）