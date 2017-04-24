自由廣場》〈澄社評論〉年金改革與世代正義

◎ 紀駿傑

我是公教人員，而且我在十年之內就會從職場退休了，目前的年金改革不論是通過哪種版本都一定會讓我的退休金減少，但是我全力支持當前違反世代正義原則的年金制度之改革，尤其針對軍公教的部分。

我有一位大我十歲的好朋友，幾年前退休後不久，我和他相約見面，他說要約晚一點，因為他要先去辦理一件「講起來不好意思」的事情——他要去銀行開戶辦理十八趴優存。這位朋友是位身體力行關懷社會與周遭朋友的善良退休教授，他的財務狀況也算很好，但是只要政府政策如此，他雖然覺得不好意思，仍是要去領取每個月可以多領的大約兩萬多元，這是人性，而我們也沒有必要對享受這種政策好處的「個人」進行批評。然而，我們絕對有必要對於這樣的「政策」進行檢討批評。

目前的年金制度若不改革，在不久之後將造成國家財政無以為繼，這是明確的事實。更重要的是，我們這一代人們，尤其軍公教，若持續享受優渥的退休年金，代價卻是必須由目前的年輕人來承擔，這便是造成了「世代不正義」的現象。這也是為什麼有一些年輕的公教人員也起身表達支持年金改革，並對於反改革公教團體提出他們不同的看法。

然而幾天前立法院預計對年金改革法案進行委員會審查時，卻遭到這些反改革團體的強力與暴力阻撓，引起社會普遍的譴責。部分反改革團體明明是為了私利，先前還竊用「八百壯士」的名號進行抗爭，結果不但號召不到幾百人參與，更無法贏得民眾的支持。反改革團體口口聲聲「信賴保護原則」，說穿了，就是不管國家財政或世代正義原則，自己的利益一點都不能退讓。然而，一個政府最高的「信賴保護」原則，是要信賴保護全體國人的權益，絕對不是只有保護一小撮人的利益。

至於反改革團體另一個響亮的口號「反污名」，現在是愈看愈可笑。看看那些所謂的「八百壯士」以及幾天前立法院前的暴力行徑，明明是自己在污名化自己卻還好意思要別人「反污名」！

（作者為國立東華大學族群關係與文化學系教授，澄社社員）