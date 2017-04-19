社論》台灣社會的非典型發洩

嘉南大圳之父八田與一銅像日前遭人砍頭，犯案者是「中華統一促進黨」黨員，去年七月他們也曾對政治立場不同的團體縱火。這些行為具有內部的一貫性，那就是中華民族主義。在數人頭的時代，竟然有人以砍銅像人頭來表達政治立場，想必多數人都不以為然。對於犯案者接連的激進行為，儘管只是台灣社會的非典型發洩，有關部門仍應高度重視。

八田與一銅像遭人砍頭，立即引起國際媒體的注意。英國廣播公司（ＢＢＣ）的報導指出，台灣的「仇中」派與「仇日」派對抗論調，也在網絡等討論上重新出現。其實，台灣雖然有殖民烙痕，台灣人民大多數並不「仇日」，所謂的「仇日」是外來政權帶來台灣的。大家只要看看，哪些人在「仇日」，便不難發現，「仇日」者幾乎都有類似的背景，馬英九對日本「不惜一戰」，堪稱那些群眾的典型。中國八年抗日時期，台灣屬於日本領土，但蔣介石政權來台之後，開始在台灣灌輸「抗日史觀」，清洗台灣人民的歷史記憶。當然，這樣的洗腦並未成功，如今早已船過水無痕。

有趣的是，台灣人民本來也不「仇中」，所謂的「仇中」同樣也是外來政權帶來的。蔣介石政權逃亡來台，以反攻神話鞏固自己的權力。黨國戒嚴時代，蔣氏政權對台灣人民灌輸「仇匪恨匪」教育，除了白色恐怖還加之以紅色恐怖，雙重恐嚇台灣人民，匪諜就在你身邊搞得人心惶惶。兩蔣之後，民主揭幕，台灣人民得以自由思考，「仇匪恨匪」迅速消退。可惜，隨著台灣人民伸出友善雙手，中國卻露出絕不放棄武力併吞台灣野心，連總統直選也出之以文攻武嚇。中國仇視民主台灣自主前途，台灣人民寧願保持距離以策安全，與兩蔣時代的「仇匪恨匪」截然不同。

八田與一銅像遭人砍頭，有人提到先前蔣介石銅像也遭人砍頭。老實說，這兩件事的本質完全不同。八田與一有功於台灣農田水利，台灣人民至今仍受遺澤，而且，以八田與一當時的角色，將他當作「仇日」的對象來發洩情緒，適足以凸顯犯案者的幼稚無知，堪稱反日反到反智去了。至於蔣介石，從二二八屠殺「本省人」，到白色恐怖殘害「外省人」，毫不留情地鎮壓民主運動與言論自由，儼然是台灣的跨族群公敵。而今，這個獨裁者的幽靈還徘徊在台灣上空，學校、機關、公園充斥「蔣公銅像」，某些人挑戰「永懷領袖」的圖騰，彰顯「轉型正義」的速度實在太慢了。試想，當今德國，希特勒還銅像林立，像話嗎？

基於轉型正義，重新梳理歷史，並不是文革鬥爭，而是還原蔣介石的本來面目。在民主台灣，大家可以追究蔣介石的最高決策責任，大家也可以接受蔣氏後代融入社會，沒有趕盡殺絕的株連九族。所以，民主政治的領域，蔣氏後代有人參政，只要經過民主洗禮，大家都尊重其代表性；另有蔣氏後代，以專業才能馳騁於事業發展，大家對其成就也不吝按讚。再說，有別於蔣介石的社會評價，蔣經國即使也以鐵腕威權統治，但他至少在獲得權位之後致力經濟建設、行政革新，晚年也啟動初步的民主改革。現在，蔣經國的形象遠勝他的父親，可見台灣社會公道自在人心。現在，真正在傷害兩蔣歷史定位的，反而是把「崇蔣」跟「促統」混為一談者。

八田與一給台灣的一課，叫作飲水思源，吃果子要拜樹頭，這也是台灣社會長期以來的人情義理。八田與一銅像遭人砍頭，相當程度解剖了犯案者及其支持者的暗黑心態，他們根本不懂飲水思源，吃果子要拜樹頭，說「仇日」太冠冕堂皇了。他們無視於八田與一對台灣的貢獻，連帶地吃台灣米、喝台灣水也不知感恩台灣，反而對敵對台灣的「祖國」朝思暮想。就此而言，他們到底是「仇日」還是「仇台」，殊堪玩味。