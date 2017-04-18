自由廣場》朝鮮複雜 可鬧不能打

◎ 雲程

由於不耐中國拖延對朝鮮的施壓，川普揚言美國會自己來。他先於敘利亞與阿富汗敲山震虎後，選在「太陽節」前集結航母打擊群、十六艘神盾驅逐艦、大批空優戰機與海豹特種部隊，好像要來真的。

歷史上，朝鮮半島就是幾個小國的分合場域；近代以來雖有整合，仍是中俄、日俄、日中，甚至海權陸權等更大格局下的緩衝區。戰後分區佔領，只是將歷史分界轉為文明對峙。一九四九年中共建政，次年六月韓戰爆發。兩天後，美國參謀首長聯席會議定調：韓戰、台海、越戰，是同一件事情的不同側翼；暗示著三地域糾紛背後有共同原因，且可相互為用。稍後，解放軍便大舉介入韓戰。這是北京的革命外交手法—藉此與大國對話，以便獲得承認。

韓戰是聯合國首度軍事行動，但謹慎定義為「警察行動」，非戰爭或武裝衝突。杜魯門不願二戰重建方殷時又被捲入戰爭，原因是一九四九年夏天，蘇聯已成功核試爆，一旦有戰爭便是核戰。只是這一決斷，卻鼓舞了中國與朝鮮發展核武的決心。

韓戰是「聯合國軍」對抗「朝鮮人民軍」與「中國人民志願軍」的衝突—無傳統意義上的國家。在國際法理制約下，參戰方既無權宣戰也未簽和約，只剩停戰協議，標示韓戰未曾結束。終戰時分佔南北的美蘇佔領當局：美軍以聯合國軍為名，成為實質的簽約人；蘇聯紅軍扮演蘇聯版陳納德，或隱身背後當顧問。中共以百萬傷亡為代價，保障了京畿安全，如願坐上國際談判桌，最後成為安理會主人之一。

韓戰仍遺留雙方牢不可破的態勢是：聯合國軍司令部＝駐韓美軍司令部＝美韓聯軍指揮部三合一，抗衡中朝友好軍事同盟。曾被聯合國決議為侵略者的中共，繼承為安理會主人。一旦有事，事主如何變公親？

朝鮮飛彈與核武技術及零件，雖不確定是中南海直接授意，但確認自中國。對此，川普也是如坐針氈。結局只要雷聲大雨點小，會反而回捧金正恩「核武才可保衛朝鮮」的論調；但正式轟炸朝鮮等於美中開幹，安理會將內訌不說，若金正男被幹掉，戰後想政治重建也無所依。看來，只能轟兩砲做戲過水。

現在朝鮮飛彈發射失敗，下次呢？還有核試接棒，不讓川普下戲呢！

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）