自由廣場》平心論八田與一銅像事件

◎ 蕭文杰

四月十六日，被譽為「嘉南平原水利之父」的八田與一銅像遭人用利器斷頭，這事件民間普遍推測是去蔣介石銅像的報復手段。筆者認為是政府對於銅像爭議一直冷處理、不處理，才引發今日事件。

例如面對蔣介石紀念館與銅像，文化部的態度是：「避免社會對立，中正紀念堂二二八閉館一天。」至於那個自稱是二二八家屬的柯文哲，以「社會沒共識」、「要學會容忍」就要群眾閉嘴，這樣要二二八受難家屬、白色恐怖受害者等情何以堪？所以也就有人自主行動，自行在蔣銅像漆上「殺人王」字眼，寫上受難者名稱，將銅像斬首、洩憤。

但八田銅像被毀，卻與蔣銅像爭議根本不同。首先，八田是以土木技師的身分貢獻其專長，即使他是殖民時期的官員，桃園大圳、嘉南大圳、烏山頭水庫的興建，也有殖民政府的米糧考量，但這些建設卻是讓台灣走入現代化的重要關鍵。且在烏山頭水庫旁還有一座「殉工碑」，是八田立的，紀念興建水庫時意外和疾病殉職的員工，一三四位死難者的名字，不分日本人、台灣人，依殉職時間錯落排列，可見八田並沒有以殖民者自居。重點是：八田與一並非殺人魔王！斬首銅像不應針對八田這樣對台灣卓有貢獻的專業土木技師。

另外，八田銅像是嘉南大圳的工作人員組成的「交友會」，因為懷念長官，自費聘請日本金澤的雕刻家「都賀田勇馬」所雕塑。可是蔣銅像大多是黨國時代未經過民意，就動用納稅人錢立的，目的是要人民政治崇拜，當然讓受難者及遺屬心有不甘。

太平洋戰爭末期，八田銅像本應依「金屬回收令」繳交出去，熔化後製成軍械用品，但是八田銅像卻被人偷偷保存，藏在隆田火車站倉庫內。戰後，水利會的人怕八田銅像被蔣政權毀掉，還偷偷買下，藏在空屋。為了保存銅像，眾人長期努力的過程，其實就已經足以成為「文化資產」。可是二○○九年台南市政府僅將重建的八田與一故居群列為法定歷史建築，卻把銅像遺漏了！台灣人也可能不知道「都賀田勇馬」是日本重要雕塑家，他跟台灣的雕塑家黃土水一樣，都曾經受到日本帝展的肯定。

台灣人把八田與一當成嘉南地區水利、土地的保護神，自主膜拜，與蔣銅像爭議有極為根本的差異。政府實應認真探討銅像問題，不要再消極處理。銅像有其歷史脈絡，不是只有保留或拆除兩種答案，應說明為什麼保留或拆除，或是用遷移取代拆除，用合理的解說，以更多元觀點來看待銅像。我想這是現階段政府可以做、也應該做的事。

（作者現任國立台北教育大學文化創意產業經營學系兼任助理教授）