自由廣場》中廣還好意思乞丐罵廟公

◎ 周立軒

中廣音樂網與寶島網使用之全國廣播頻段收回一案，歷經中廣提起行政訴訟判決確定之後，總算於十四日畫下句點，這兩個頻道，如同老三台，可說是台灣多數人的記憶，就此戛然而止，實在令人不勝唏噓，然而，這也是歷史的必然。

廣播頻段是稀少性的資源，尤其全區廣播，一般都是具備重大公益性或政策目的者，才准予核發，早年中廣肩負「遏制匪播」之重大任務，因此核准其使用現音樂網及寶島網之頻段，以抵抗來自海峽對岸的「心戰喊話」。然而，民國九十三年，行政院早通過終止此一政策，而趙少康先生，在民國九十八年入主中廣時，也曾書面承諾，如頻段核配予他人，則無條件配合；更有甚者，主管機關ＮＣＣ，早已在民國一○四年行文中廣告知此一事實，是故，昨日中廣眾主持人稱「停播前六小時才收到通知」、「這是國家另一次的白色恐怖」等言論，縱有情感上不捨之成分，但深究其背後之因，筆者認為有關單位應該開始調查，是否中廣高層在招募這些主持人時，沒有善盡雇主之責，告知此二頻段於何時會停播，完全違反勞基法之精神。

撇開轉型正義的議題，台灣從解嚴到目前，開放了多次新設廣播電台，但申設多半為地區性中小功率電台，全國性的廣播電台一直以來，都還是維持中廣及警廣為領導者的市場格局。不過，警廣目前依然維持其公益性用途，中廣卻早已是趙少康先生的私人企業，本質上就是以營利為目的，怎還可利用國家之資源，為私人之牟利工具？中廣也早已跟隨網路廣播之潮流，現利用其手機App就可隨時收聽，因而在此奉勸中廣及趙少康先生，順應時代潮流，讓這兩個廣播網留下一個完美的謝幕身影，不要再出來放話了。（作者為國會助理）

◎ 林維基

聯合航空對乘客暴走ＣＥＯ失言，全聯福利中心總裁失言，中廣兩個頻道停播，這幾件事件有一個共同點：就是主事者或牽涉人員的缺乏同理心！

聯航機上員工當時若更理解越南裔醫師隔天早上要看診之情形，要不就再加碼機票補償金、或再找別人，就不需動用數名航警惹出超大糾紛！ＣＥＯ若有些同理心，就不會再發一段救火添油引眾怒的推特！結果現在為了八百美金，聯航起碼要賠上數十億美金跟不計其數的形象損失！牽涉員工、ＣＥＯ跟航警的工作，也可能都不保！

徐重仁若發言前多點同理心，想到自己也是富二代出身、想到他後來也給兒子好幾億創業、想到一堆全聯辛苦員工也不算是高薪、想到自己的財富不也是來自年輕人的花錢血拼，他可能就不會講出那惹毛年輕人的愛花錢言論了！

中廣員工及聽眾，比起ＮＣＣ及其他大眾，前者也是缺乏同理心的！侵占國有財產頻道多年大賺錢，就跟免費占用國有地或公共場合為王，開農場、民宿、遊樂場種菜擺攤開店的黑心業者一樣！或跟全球山寨王阿里巴巴馬雲在嗆正版名牌廠商差不多！真是得了便宜還賣乖！中廣聽眾不少還在盲目護航！ＮＣＣ已一延再延，從馬英九時期拖到現在才處理！卻還被污衊成蔡英文政府打手？

這都證明了，即使是網路超快、訊息秒傳千里的此時，不同階級、不同族群人們之間的那些缺乏同理心之高牆障礙，還是需要很多努力，才能一一拆掉跟推倒的！

（作者為美語教師）