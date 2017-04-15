自由廣場》少子化 辦公事？

◎ 蔡銘燦

台灣有句勸世俗諺：「未曾生子，不通笑人子飫。」意思是，本身尚未養育過孩子，千萬不要嘲笑別人養不起。當今台灣，這種現象應該不會存在，因為養不起孩子的年輕人比比皆是，誰也沒有嘲笑誰的本錢。

少子化竟演變為「國安問題」，也算是台灣另類奇蹟。放眼周遭，有能力的不想生，沒能力的生不起，難怪出生率奇低。我的鄰居理財有道，經濟條件相當優渥，夫妻倆退休後，巴望著抱孫、享天倫之樂；不過，兩個女兒都是不婚族，獨生子和媳婦都當老師，這樣的環境資源，就算生個半打，養育上也不是問題，但卻只生一個就打住。老爸老媽不斷催促兒子至少再添一個弟妹，但年輕人自有打算。

我認識一對雙薪夫妻，無殼蝸牛，兩人加起來月收入不到五萬，在台北，這樣的生活很辛苦。他們決定不生孩子，除了養不起，更關鍵的是，不想讓孩子承襲貧窮，永遠活在沒有翻身希望的底層，一輩子苦哈哈過日子。所以他們經常掛在嘴邊的一句話就是，「生孩子這碼事，就讓有錢人去做吧！」

當今台灣，窮人有翻身機會嗎？答案是悲觀的。上世紀「庄腳囝仔」憑努力考上醫學院的感人故事，如今恐怕已成絕響。當大環境已如惡疾般不可逆，窮人翻身比登天還難。請衛福部將心比心，如果年輕人收入連維持起碼生活都有困難，養育孩子成了沉重負擔，那麼，想靠成立一個辦公室，就企望能「催生」出孩子來，簡直就是天方夜譚。

（作者為藥品行銷人員）