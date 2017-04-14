自由廣場》柯Ｐ別忘了社子島

◎ 李月治

柯文哲批評香港「很無聊」，又說新加坡是「住在籠子裡面的金絲雀」。

不知為何，我們的市長總是那樣自我感覺良好，不願意欣賞別人的優點，也沒有看到自身的不足，進而向別人學習，強大自己。柯Ｐ市長對其他城市不以為然，可是他領導下的台北市，難道就沒有進步、改善的空間嗎？

我住在台北市社子地區二十一年。老實說，這二十年來，我居住的這個社區沒有多大改變，也就是沒有進步。所謂不進則退，一樣狹窄的街道、擁擠的巷弄、斑駁的老公寓，一樣掙扎在底層努力打拚的人們。而壓力似乎愈來愈大，生活愈來愈艱難。就我居住的延平北路六段而言，這裡建築老舊滄桑，在我住家對面，還有不少人居住在低矮的平房，破舊的三合院，薪資、生活水準遠遠落後其他地區，所謂天龍國，只屬於台北東區。

如果柯市長來大社子地區走一趟，看看台北市繁榮的表面下，這些被遺忘的角落，還會為他的市民，生活在這樣一個環境，自我感覺良好，不思改進嗎？

我這樣說我居住的地方，並非不愛我的家園，相反的，我在這裡生活二十年，他鄉早已變成故鄉，我深深熱愛這塊土地，我希望我的家園更加繁榮美好。台北市做為首善之都，當然有自己的內涵和底蘊，美食、人文素養更為人稱道。

但這些年，經濟衰退，薪資停滯，市民買不起房是事實。我的大陸親友來台旅遊，他們都驚訝於台北沒有想像中華麗氣派，老實說，我都儘量和大陸親友約在外面，鮮少帶來家裡。

因為，這裡，做為台北市的一個社區，的確是破舊蒼老、落後衰退的，少了一份欣欣向榮的活力，甚至讓人感到壓力和沉重，灰灰的建築、灰灰的天空，因生活壓力寫在臉上的灰灰的人們…，很難讓人看到前景和希望。

做為一個市長，應該吸取其他國外城市的優點，念茲在茲市民的食衣住行、居住環境，讓這個城市更強大，讓城市沒有貧窮落後，讓市民生活幸福美好，若只是一逕批評別人，自我感覺良好，不食肉糜，不僅是井底之蛙，更是市民的悲哀。

（作者為新住民）