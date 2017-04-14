自由廣場》Ｍ型世代差異

◎ 楊皓鈞

徐總裁的一番「年輕人太會花錢」說引來了軒然大波，抵制全聯的活動正如烽火遍野般展開。低薪真的是我們這個世代的痛點！或許徐總裁的本意是想勉勵年輕人努力存錢，然而，這個存在已久的問題真的是靠減少消費就能解決的嗎？

事實上，台灣人的儲蓄觀念和許多國家相比，已算是非常不錯的了。然而，連停車位都買不起的高物價時代，想要在薪水不高的情況下存錢，真的不是一件容易的事情。消費和經濟的刺激息息相關，有了消費才能帶動就業人力的需求，也是一個不爭的事實。

徐總裁或許忽略了，台灣早已是個Ｍ型社會。他所看到的常常出國的年輕人不足以代表全國狀況，更不能因為這樣而忽略了低薪以至於難以存錢的事實。

另一個狀況也許對於未來充滿不確定的年輕人們，只好尋求消費的短暫小確幸，更加激勵自己努力工作。他們其實也非常努力，也渴望著累積財富；然而，現實面的就業環境及高物價的問題，恐怕不是徐總裁一句不會花錢就可以解決的。

這樣的世代時空背景差異，又有多少老一輩的成功故事能夠複製呢？（作者為英文老師）

◎ 李天保

年輕人為什麼愛花錢吃喝玩樂？個人認為是因為：台灣讓年輕人看不到未來。

這是個沒有機會的年代，社會新鮮人起薪二十二Ｋ，三Ｋ（辛苦、骯髒、危險）工作窮苦、窮勞、窮累，物價上漲，加薪慢，年輕人的日子難過！大學畢業，只能找基層靠勞力賣時間交換的工作為五斗米折腰。既然賣力工作只能餬口，不如及時行樂，把賺來的錢花光光好了。

台灣年輕人苦悶之關鍵原因在於，面對貧富差距、分配不均、城鄉失衡、文憑貶值、階級不流動，光靠努力拚命工作已經不可能出頭天。

此時此刻，企業龍頭要做的是：為年輕人打造舞台機會，幫助年輕人真正認識自己、做自己、活出人生的意義與生命之價值，讓年輕人幸福快樂，為年輕人自己、企業、台灣創造三贏，方能善盡大企業家之社會責任。

（作者為文化工作者）

◎ 郭文彥

像我們這一代，在年輕時都努力賺錢、存錢，為的是要買房子、結婚、養兒女、照顧父母，除了奉派國外出差外，不曾自費出國旅遊。

我太太也是退休後才有機會出國旅遊，因年紀大，為了安全起見，都要兒女一位陪同出國，費用也都由老人家幫忙出。我要他們努力存錢，準備將來應付各種支出，等到退休後有餘錢再出國旅遊。

我們出國時，也常看到很多年輕人一起出國，當時很羨慕「這麼年輕就有機會出國，到國外增加見識」。如果家庭經濟情況不錯，這也很正常，但若僅靠薪水過日子，就不太適當。

我家附近有兩家全聯超商，賣的都是日常生活用品及食物。徐總裁可能是勤儉起家，因此有感而發，像我們這些老人家，很同意他的看法，當然，年輕人不以為然。徐總裁是善意，要年輕人儘量節省，因賺錢不易。徐總裁沒有講錯話，卻要道歉，也展現徐總裁的涵養。

（作者為民營企業退休人士）