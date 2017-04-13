自由廣場》停止內鬥 藍綠齊力救人

◎ 李宗耀

昨晚一篇「聯合報主筆黃國樑批李凈瑜人渣 網友撻伐抵制統媒」的報導，在LINE群組被頻頻轉貼。個人細看黃先生的臉書內容，主要是從李凈瑜女士對李俊敏先生的「承諾」而予議論。

個人認為，撇開「人渣」的情緒用詞，黃先生或許是對李俊敏被說成「掮客」心生不捨而重砲轟擊。至於李俊敏先生救人的善意，個人也不贊成外界先入為主扭曲解讀。不過，李凈瑜女士記者會上的發言，撇開「掮客」兩字，卻很有道理—這事確實不應該繞過政府處理，否則未來中國這種先抓先關再說、不給明確事證的說明、不給羈押理由與地點，不給家屬探視…，種種非文明法治國家的作風只會變本加厲，絕非兩岸發展良性關係的合理作為。

希望大家能平心靜氣，別再藍綠內鬥，也別謾罵政府（如果你是總統，你會大剌剌地在此時刻不顧人質安危與綁匪互鬥對罵嗎？）大家一起為拯救李明哲先生努力，一起為李凈瑜女士加油！

（作者現任教職，桃園市民）

感佩李俊敏 警示國民黨

◎ 謝秉憲

從三月十九日發生至今的李明哲事件，因為李明哲妻子李凈瑜的一封公開信，引爆社會大眾關注。公開信中所謂的「兩岸掮客」，被蔡正元證實為他的前助理李俊敏，而李俊敏隨後也發表聲明，表示自己被李凈瑜污名化，並決定退出救援行動。至此引發藍營支持者的不滿，紛紛抨擊李凈瑜，並質疑她有參選立委的動機。

在整起事件中，李俊敏或許是出自好心，以其特殊身分，幫忙傳達北京當局的想法。但最終因北京當局的威嚇，造成雙方合作破局，一個指對方是「掮客」，一個大嘆「好心被雷親」。

筆者認為，探討重點應不在於李凈瑜、李俊敏雙方的動機為何，而是造成這種局面背後的結構問題：北京政府為何總是利用國民黨當作兩岸之間的「潤滑劑」？

去年李俊敏在索馬利亞救援中，因為過去的情報員身分，一度讓國台辦產生疑慮，但因蔡正元親自向張志軍擔保，才讓李俊敏順利完成任務，由此可看出北京當局與國民黨的關係。但值得注意的是，國民黨在兩岸居間協調，換來的並非兩岸關係的和緩，而是北京當局更多的威逼利誘。更有甚者，透過國民黨人之口來威脅台灣，反而讓台灣對國民黨更加不信任，產生國、共聯合威脅台灣的錯覺。

透過李明哲事件可以看到，北京以國民黨當作兩岸「潤滑劑」，既威脅了台灣，同時又造成台灣社會的對立，坐收一石二鳥之效。這種模式一旦繼續下去，對台灣所造成的傷害只會更大。

在感佩李俊敏的急公好義之時，台灣人必須思索的是，好心千萬別被有心人利用了。 （作者為雜誌社編輯，桃園市民）

昨日香港 今日台灣

◎ 羅永康

貴國李明哲先生在匪區被捕，台港兩地，口誅筆伐，理固宜然。太陽花學運時，我城人士做出聲援，不斷指出「今日香港，明日台灣」，然統派朋友，泛藍死忠，無一相信，還用馬時代官員口吻揶揄我們應先管好自己。今天李先生被捕，我們不幸言中。

過往，你們也有在中國的台商被捕扣留，亦有在肯亞的台人被送往中國。然而，他們都只是普通平民百姓。今李先生被捕，你們可說是已經踏進香港死路的一半。

誠然，你們已經踏入香港路，但未到我們的絕境，還未全死。香港淪陷後，雖云一國兩制，但共產黨近年是夠膽越境擄人。請看看銅鑼灣書店五子是如何被擄。香港人已然失去免於恐懼的自由。台灣統派還覺得一國兩制值得相信？你們如果覺得統一後，共產黨不會做出對港人行為，我真的再無話可說。請記住我們知名作家倪匡先生說的話：「妓女比共產黨還可信。」（作者為香港獨立媒體評論員）