自由廣場》在捷運遇見柯P

◎ 金萱

本月二日晚上十一點半，我在台北捷運遇見柯Ｐ，他剛從印度回國，我與外子南下高雄吃喜酒北返。與他走進同一車廂，坐下時他說：「捷運還有位子坐。」

候車時，我從旁觀察柯Ｐ。他難得穿西裝，站在樓梯的空間旁，低頭聚精會神滑手機，彎腰駝背幾近九十度，中型的行李箱就直立一旁。深夜人少，周遭注意到市長的人不多，他也不必排隊，車來就上。

坐在車廂最邊三個位子中間，他繼續低頭滑著手機。右邊婦人對他說：「市長，你要出國哦？」柯Ｐ回：「我剛回國！」站在一旁滑手機的年輕人聞言看了一眼︰「你好像台北市長哦！」那位婦人說：「你不認得嗎？」柯Ｐ除了自推行李，身旁站有一位看來疲累的便裝隨扈，提著袋子。

我們與柯Ｐ只同車兩站，下車時，聽到身邊一位市民向他說︰「市長，看到你這麼親民，很感動，下次還會投票給你！」柯Ｐ抬起頭回應︰「謝了！」

轉車後的路上，巧遇柯Ｐ成為話題。外子認為，柯Ｐ如此簡樸，市民有福，這樣的素人市長，應不會貪污；我看法不同，即使柯Ｐ因此看來不會貪瀆，卻不必把堂堂首都市長做到這樣。顯然，市長從桃園下機，搭機場捷運再轉北捷回家；這一段路，他其實不必這麼辛苦費時。身為市民，我非常不忍，寧可期待市長早些回家，消除旅途勞頓，為明天繁雜的市政再盡心力。

（作者為台北市民，業餘寫作）