自由廣場》川普 鄧小平 小英的隱忍

◎ 雲程

川習會杯觥交錯中，美國轟炸敘利亞空軍基地。學者解讀為「拉中國背書」，讓習近平「杯酒吞黃連」。但，白宮真犯了外交大忌嗎？

一九四七年元月，鄧小平為營造美中建交友好氣氛，從初二回娘家日起訪美並順道訪日本；殊不知，元宵過後的第一個週六，立即發動一個月的「懲越戰爭」。小平的最後出訪，佈下了美日中同謀懲越的公關陷阱，北京獲得的政治利益既遠且廣。川普以小平老招回敬近平老弟。所謂瘋子治流氓，剛好而已。

北京的我行我素，是半世紀前因時勢所需而寵出來的。但中國為統領世界島（world island），在非洲、中美、北極圈、東歐四處獵地，並蒐購插旗戰略產業—顯示四十年前為扶植中國的懷柔政策，已失去現實基礎。

所幸國際局勢正在改變：為對應朝鮮導彈攻擊，韓國明知將承受中國瘋狂制裁，仍硬起來同意部署薩德。近日，印度允許達賴喇嘛訪問邊境省分，中國發明「南西藏」一詞強力反對，暗示印度邊境仍屬中國，印度則以中國的慣用語回嗆「不要干涉內政」。在中國有軍事化黃岩島的跡象，菲律賓總統杜特蒂宣稱六月要登中業島升旗…。不只東亞，二○一三年，前中宣部官員所化妝的中坤集團，疑似為建設空軍基地在冰島獵地失敗；去年換俊安集團捲土重來，成功取得格陵蘭Isua鐵礦；今年加碼洽購美國在丹麥的廢棄海軍基地遭拒。北京，開始踢到鐵板。

遺憾的是，聯中雖早過時，卻仍迷惑美國官學心智。卜睿哲對川普發布「八要四不要」中第四點「不要公開挑戰北京，給面子，他們會改的」勸告，就是執迷季辛吉懷柔主張而無法自拔的例子。

媒體傳言，台灣等不到HWA邀請函，小英震怒。震怒或是假，但小英期待川習會的轉圜而長期隱忍，應非胡謅。只是，隨著中國崛起，像WHO、ICAO等由中國人擔任國際組織總幹事或秘書長會只多不少。未來，北京不會更柔和，這是大局的制約，無關個人。

中國總愛稱「冷戰局勢已改變」。說得對！所以我們的思維也無須被聯中戰略所牽制。期待北京既然不切實，台灣就無須爭一時。若為達成積極戰略，隱忍才有價值，否則只會被軟土深掘。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）