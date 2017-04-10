自由廣場》1984圓山飯店的竊聽器....

◎ 蕭文婷

美國前眾議員索拉茲的夫人Nina Solarz，應FAPA之邀，四月八日對華府台灣鄉親發表演說，談到一段往事：

一九八四年索氏夫婦訪台，在那個封閉的年代是大事，當時僅有的三家國營／（國民黨）黨營電視台都到場。很好笑（悲哀）的是，當索拉茲稱讚台灣的經濟奇蹟時，三台的攝影機都在運轉；當議員話鋒一轉，希望台灣的政治也可創造民主奇蹟時，索夫人發現，所有攝影機的燈同時都暗了！不約而同統統關機了！

雖然三台後來都播出索氏演講新聞，但所有「敏感」話題統統不見了，索拉茲非常無奈，原本以為公開演說加電視台轉播，是絕佳為台灣發聲機會呢！先天有強烈正義感又學政治出身，索夫人對此很不以為然，晚上回到圓山飯店時忍不住抱怨，索拉茲笑著指指天花板的水晶吊燈說：「竊聽器藏在那裡，你知道我們說什麼、做什麼，可都被監聽的。」

經歷了那樣的年代，也經歷民選總統、政黨輪替，台灣終於民主化，言論自由百花齊放，連「無國界記者組織」都選擇台灣為亞洲第一個辦公處。索夫人前幾個月訪台，曾由衷為台灣高興地說：「我太激動了。（I am so thrilled.）」八日的演講，夫人承襲索議員前例，以「台灣民主萬歲」收場，讓在場鄉親倍感窩心。

索夫人這一則攝影機小故事，對喜歡強調「過去就過去了」的政客及鄉民，可有些啟發？

（作者為美國台僑，醫師）