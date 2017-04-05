《自由廣場》索拉茲夫妻 台灣結緣一世情

◎ 王巧蓉

在四月八日、台灣關係法三十八週年前，華府將有一個演講，邀請到前眾議員索拉茲的太太Nina Solarz。議員雖已過世七年，很高興他的夫人仍關心台灣，參與台美的事務。

台灣和索拉茲議員結緣早在一九七九年，當時美國與中華人民共和國建交，台美人憂心台灣前途，與議員多有接觸，並提到之後台灣必須和中國分享兩萬名移民美國的配額，對台美人要在美國工作有很大的影響。正在大家苦惱之際，索拉茲夫人以她在一移民國際組織工作的經驗，建議台美人要求國會給予台灣個別的兩萬名額。在蔡同榮、陳唐山等多位人士努力下，國會真的通過法案，國務院正式執行。移民名額和台灣關係法兩個法案的通過，台美人人心大振，也徹底意識到國會遊說力量對台灣的重要性，促成當時台灣人公共事務會（FAPA）的成立。

索拉茲任眾議員將近二十年，曾為眾院外交委員會亞太小組主席，這個位子對台灣特別重要。當時台灣還在戒嚴時期，他多次挺身為台灣講話，在國會舉辦如江南案、陳文成教授案等台灣重大政治事件的聽證會，公開挑戰國民黨權威，是國會四劍客之一，至今仍為台、美兩岸台灣人所感念。

一九九七年香港回歸中國，台北有一場大型的「反中國併吞」遊行，他應邀與會，筆者在現場聽到索拉茲用台灣話，一字字向數十萬群眾喊出：「台灣民主萬歲！」全場反應熱烈、人心振奮！

索拉茲在二○一○年被診斷出癌症，拖著羸弱病體出席FAPA大會，是我最後一次看到他，「台灣民主萬歲」亦是他講的最後一句台灣話，透露出他對台灣的心情和期待。

筆者曾在他治療期間到醫院探視，他說，他能在美國衛生研究中心的醫院治療，不是因為他曾是國會議員的身分，而是他罹患的癌症是美國罕見的癌。在他過世後，他的夫人設立基金，支持他的醫生繼續做研究，但更令人感動的是，索拉茲夫人特別提供名額給台灣醫生到美國做相關研究(https://www.youtube.com/watch?v=XyEkRq_2tJA)。她曾陪同索拉茲代表美國國會走訪世界許多國家，但她知道台灣在丈夫心中的地位和重量，也以不同方式延續索拉茲對台灣的感情。

當FAPA邀約索拉茲夫人演講的時候，她笑著說，她怎麼可以對FAPA說NO？這份情緣，早在四十年前就結下了！（作者為華府台灣人公共事務會FAPA總部執行主任）