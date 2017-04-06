自由廣場》〈李筱峰專欄〉紀念鄭南榕先烈

在民主國家人人有權草擬他理想的憲法。但在專制國家，草擬憲法竟然要坐牢，像中國劉曉波，即使獲諾貝爾和平獎，依然身陷黑牢，還連坐妻子；像鄭南榕，只因刊登許世楷教授的新憲法草案，就遭國民黨統治集團控以「叛亂」，最後引火自焚，以死抗爭！

南榕自焚時，統媒極力醜化，說他自殺是因精神症狀，這是以小人之心度烈士之腹。一般憂鬱症者自殺，是厭世不想活；但是烈士殉道，是基於理想的追求。黑權領袖馬丁路德金恩這句話正是極佳註解：「一個人不為某種目的而死，是不適宜生存的！」南榕為了他高超的理想而死，至情至性！

曾經有一位我的長輩在談起鄭南榕時說：「鄭南榕太傻了，再等個一、兩年，台灣就民主化了，這麼等不及，竟然自焚，太傻了！」我回答：「中國黃花崗之役那些革命青年也太傻了，等隔年滿清就倒了，幹嘛這麼急去搞革命犧牲自己？」滿清王朝的終焉，是多少烈士犧牲的結果；台灣能在南榕自焚的一、兩年後民主化，南榕那把烈火絕對發揮催化的作用！

一九八九年有兩件事件驚醒台灣人：一是四月七日的鄭南榕自焚（南榕出殯的五一九，又有詹益樺自焚）；二是兩個月後北京爆發屠殺民主運動青年的六四天安門事件！這些事件激發了台灣人的民主與獨立主張的激增。因此該年底的立委選舉，卅名「新國家連線」候選人提出「建立東方瑞士國」的主張，當選了廿名，使得原本揚言要以法律制裁的國民黨不敢出手。鄭南榕的遺孀葉菊蘭也當選立委，顯示民眾對鄭南榕的肯定。於是李登輝順應「久蟄之人心乃大興奮」的潮流，終有九○年代台灣的民主化。

在威權的時代，像鄭南榕這樣的先烈們，不但沒有選擇服從，而是選擇反抗，由於他們的犧牲，才有國民黨一黨專政的終結，才有台灣的民主化。

今天我們必須體認鄭南榕精神的兩個重點：

其一是百分之百的言論自由。言論自由不能打折，言論自由若能打折只剩七十％、四十％，也就可變成○％。法國思想家伏爾泰的名言「我雖不同意你的話，但至死也要擁護你說話的權利」。兩百多年後的國民黨不但不能「至死維護言論自由」，卻讓鄭南榕用死來爭取言論自由。而今台灣已被「自由之家」列為自由國家，積分還超過美國。但是那個積分只有十五分的中國，卻想併吞九十三分的台灣。因此維護台灣獨立自主至為重要，這是南榕精神的另一重點。

建立獨立新國家，必須透過「轉型正義」來完成。從廣義而言：一、反民主、不民主的，必須民主化；二、殖民性質、外來性質的，應在地化；三、不公平的，必須公平化。以上轉型正義三原則，也是鄭南榕用生命要追求的。如果我們體認不到，不願面對，紀念鄭南榕也都枉然了！

（作者李筱峰為現任國立台北教育大學台灣文化研究所教授，http://www.jimlee.org.tw）