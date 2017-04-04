自由廣場》美國風電安裝容量超越水電

◎ 呂錫民

根據「美國風能協會」（ＡＷＥＡ）二○一六年第四季市場報告數據，美國風電裝機容量去年底首次超過水電安裝容量。美國風電總裝機容量現在逾八萬二○○○ＭＷ，已超過八萬ＭＷ的水電裝機容量。美國二○一六年第三季的風電總裝機容量為七萬五七一六ＭＷ。

根據ＡＷＥＡ的報告，美國風電產業在二○一六年第四季總共安裝了六七四八ＭＷ的新風機，為有史以來第二強的一季。ＡＷＥＡ表示，約有一萬八○○○ＭＷ的風力發電設備正在規劃安裝當中，未來六年內，各州能源部門總計將投資約六百億美元於風電場的開發。

美國目前有四十一個州安裝風力發電設施，例如北卡羅萊納州才剛剛在該州電力併網第一個風電場。

根據ＡＷＥＡ報告，美國風電計畫開發商在二○一六年第四季簽署八一六ＭＷ的電力購買協議，在二○一六年期間總共為四○四○ＭＷ。風電開發商還宣布第四季六三四五ＭＷ的綜合新風電計畫，其中立即進行的安裝容量為三七九三ＭＷ，未來規劃的則為二五五二ＭＷ。

ＡＷＥＡ報告中提到，美國有十九個州，在二○一六年第四季共啟動了四十七項大規模風電安裝計畫，其中德克薩斯州為一七九○ＭＷ，其次是奧克拉荷馬州（一一九二ＭＷ）、堪薩斯州（六一五ＭＷ）、北達科他州（六○三ＭＷ）、愛荷華州（五五一ＭＷ）。

（作者為工研院綠能與環境所退休研究員）