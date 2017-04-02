自由廣場》川普戰略推背圖

◎ 雲程

​二戰後，世界突然轉入冷戰格局。為戰勝蘇聯，美國早早謀求「聯中制蘇」戰略。閱讀一九四九年美國國務院外交電文可知，「以蔣制中」是美「聯中制蘇」的權變過水—美運用蔣騷擾中國來保持自身清白，預留日後與北京打交道的迴旋空間。二十年過後，中蘇齟齬加劇，當毛澤東也需「聯美制蘇」時，機會終於成熟。

美國這套歷時三十年，從國家安全會議到肯楠的大戰略，確實高瞻遠矚。一九七九年美中建交，直接導致十二年後蘇聯解體且持續衰弱至今。遺憾中國未如當初預期，融入普世價值，反以強大的經濟實力挑戰既有國際秩序，還讓多數美國官員至今仍沉溺聯中制俄的幻覺裡。

冷戰至今正好七十年，蘇聯崩解也快一世代。後冷戰時代，世界急需針對中國崛起布局新戰略。然九一一發生，戰略重心被扭轉為「反恐」。美國雖在二○○九年回過神來，矢言東移印亞太，惜受制金融海嘯，已時不我予。中國因此取得近二十年寶貴的戰略機遇期。戰略專家一致認為：二○二○起，中國即具抗衡美國的實力。

川習會後的五月中旬，北京將舉行規模更甚杭州G20的「一帶一路國際合作高峰論壇」，已毫不掩飾其以「絲路邏輯」，快馬加鞭建構直達東歐的「大蒙古帝國」企圖心。

面對北京如成吉思汗般的宏圖，川普無論連任與否，皆註定站在美國大戰略的轉捩點上。其一手重用白宮幕僚長Priebus、國安顧問Flynn、首席策略師Bannon，甚至白宮國家貿易委員會主席Navarro等，大有機會翻轉過時的「聯中制蘇」，鋪上嶄新的「聯俄制中」；另一手讓猶太駙馬庫希納隨侍在側，又延續了華爾街財經勢力，完全切中戰略轉換的七寸。詭異的是，此刻川普正被各種目標都是俄國的內外利益所拉扯：Flynn先被爆出私會俄大使而下台、國會與ＦＢＩ更在調查俄國介入美國大選…。

川普也未改變過往如ＣＥＯ般，以「一年到五年回本」的營利慣性來治理國家，更無視政治的凶險。林保華先生為文警告：鄧文迪與公主駙馬的深交是治國盲點—川普在偏信外戚之餘，實應防被敵「打入」。若然，未來出現戰前蘇裔德籍駐日外交官Richard Sorge促成日德同盟而翻轉大局，亦不無可能。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》）