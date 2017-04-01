自由廣場》清明為何塞成這樣？

◎ 林瑤棋

清明節又稱「民族掃墓節」，台灣人自古以來即是崇神祭鬼的民族，所以清明節與普度節、春節被台灣人視為三大節慶之一。與長江流域以北的中國人過「漢人魂」的三大節慶不同，漢人魂的三大節慶是紀念屈原的端午節、紀念驅逐蒙古人的中秋節及春節。

清明節是從冬至算起第一○五天，也就是冬至之後的第七個節氣，因為有時碰到閏月，所以清明節是每年的國曆四月四日或五日，不一定同一天。

一代偉人「蔣公」是在一九七五年四月五日去世，當年在黨國年代，政府規定「蔣公」去世的那一天即為民族掃墓節，依勞動基準法第卅七條應放假一天，換言之，把四月五日固定為清明節，要求全民在為祖先掃墓之際，也要紀念偉大的「蔣公」。直到二○○七年內政部才提出修正案，取消紀念「蔣公」，從此又恢復了清明節是四月四日或五日。

早期，台灣過清明節分兩種，大約一半的人過「三月節」（又稱三日節），即是農曆三月初三，另一半的人是過清明節，在清代就已分兩種過節，買菜才不會擁擠，也才不會引起械鬥。但是「蔣公」去世之後，因規定四月五日放假一天，結果大家都過清明節，造成現在的清明節公路、公墓到處塞車。

過去，一半的人過「三月節」是他們自認為明朝遺民（鄭成功崇拜），不願意過清明節，是因為清明節是把「清」壓在「明」的頭上，他們不能接受清朝的霸凌。可是黨國政府規定四月五日放假之後，從此再也沒有人過「三月節」了。

「蔣公」被台灣人罵翻了，儘管今年的清明節是四月四日，但是我相信仍然還會有人在四月五日紀念他（三月卅日吳敦義搶頭香謁陵），只是會越來越少而已，因為會紀念他的人正加速凋零中。

（作者為醫師）