自由廣場》先談社福遠景 再談年金改革

◎ 陳嘉霖

年金改革委員會近日陸續將各改革草案送至立法院審查，但攤開各職業別的年金改革方案，多是聚焦在財務平衡的計算，無非是「降低所得替代率、延後退休、費率調整、政府財政挹注、基金投資效率」，十足的數字理性。這種改革重點，或許延遲了基金破產年限、拉近各職業別的給付差距，但這就是我們需要的年金改革嗎？

年金制度主要意義在於維持退休後「基本生活所需」，是社會福利制度的一環，應置於整體社會福利制度中做系統性的規劃。但是政府及年改會在整個改革過程，卻一直在破產、多繳少領等財務議題上打轉，缺乏社會福利遠景、忽略整體系統性配套，如此制定出來的改革方案，頂多是解決制度弊端，無法增進人民福祉。

年金改革應從頭來過，要先制定「社會福利最上位政策」。政府應先勾勒台灣未來的社會福利遠景，包含各類社會福利政策，除了年金之外，還有弱勢扶助、長照、醫療、低收入戶補助等。這些都是滿足「基本生活所需」的政策工具，有了整體社會福利體系的規劃，才能設計「年金」在其中的比重和功能。

如果跳過上述這個步驟，缺乏完整的社會福利視野，那麼任何年金改革方案都是不明就裡。例如剛拍板的軍公教月退金「樓地板」，以及替代率逐年降至百分之六十，這些改革方案是否適當？該如何衡量？在目前缺乏整體社福願景之下，恐都淪為利益團體角力、會吵有糖吃等菜市場喊價式改革。

瑞典的年金所得替代率僅百分之三十至五十左右，為何會如此之低？瑞典是舉世聞名的福利國家，在老人福利部分，政府提供失智症日間照顧、老人住宅、居家無障礙設施、家庭照顧者支持服務等。有了這些「滿足基本生活所需」的機制，相對之下，「年金」的比重就可降低。因此，我們無法只看瑞典的年金制度，必須連同其他所有社會福利制度所發揮的「綜效」來評量。

綜上所述，我們必須將年金改革與整個社會福利體系放在一起考量。但是此次改革過度偏重財務平衡計算，偏離了年金制度最主要的目的，因此所有的改革方案都是不知所云，各團體之間的爭辯也因此失焦，成為資源爭奪的零和競爭，不僅無法產出好的改革方案，更賠上社會團結，當政者難辭其咎。（作者為台聯文宣部主任）