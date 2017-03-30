自由廣場》中國這樣一個流氓國家

◎ 王建元

前民進黨黨工李明哲，也是人權工作者，三月十九日從澳門入境中國珠海就被逮捕、被消失，經過了十天，才證實是中國國安單位拘留了李明哲，國台辦的態度是：「罪名不告訴你，理由不告訴你，請記者自己去查條文法令。」天下有這樣荒唐的事？

中國今天這樣侵犯台灣人權，先逮捕，又不交代原因，你要生氣，你要關切，因為今天可以不用理由抓李明哲，明天也可以不用理由，逮捕任何入境中國的台灣人民。

何止台灣人民！銅鑼灣事件，香港書商桂民海是瑞典國籍，在泰國被抓，香港書商李波是英國籍，也被抓。前幾天，澳洲的華裔教授在廣州被抓。台灣人在非洲、在菲律賓犯罪，被套黑色頭套，整批運到中國公開承認罪行。中國正在告訴全世界，除了美國籍或美國領土以外，只要是華裔血統，我就可以先抓再審，先抓再放。

回想一下，中國改革開放之後，鄧小平、江澤民、胡錦濤時代，為了經濟發展，政策上都善待台商與外國人，在治安上也會保護台商與外國人。現在，習近平抓人的手段比鄧江胡激進，更沉不住氣。只要是批評中國的，批評中國共產黨政權的，都可能被抓被捕。看來，中國不但是經濟陷入困境，人權問題上也是狗急跳牆。

奉勸台灣人與華裔朋友，為了避免成為下一個李明哲，請少去中國。想去中國旅遊的，請改去日本旅遊。在北京或香港轉機的，請改成台北或東京轉機。想去中國投資的，請改投資東南亞國家。還有，別用ＱＱ與微信，因為ＱＱ與微信通話紀錄都是在中國政府的控管中。

台灣人，請遠離中國，我們要靠自己找出一條生存的路。

（作者為網購業者，高雄市民）