自由廣場》香港人越年輕越挺台獨的原因

◎ 羅永康

根據近二十年香港大學民意調查，我們香港人對台灣獨立的支持度，屢創新高；然而仔細剖析，我們會發現，愈年長者，愈支持有名無實的「統一」，吾等八、九十後「廢青」，愈支持獨立。今鄙人嘗試剖析為何我們世代立場兩極化。

首先，支持獨立者比例之所以上升，必須歸功於互聯網，把兩地隔閡打破，促使資訊流通。我們不僅認識到各種立場的台灣朋友，也可以同時接收藍綠媒體。在臉書與台灣朋友討論時，隨時可看到政府上傳數據，增廣見聞，開闊視野，能取得更多資料認清事實。相較之下，我們長輩有上網的，比率只有二十四％（二○一四年數據），時事資訊來源，九成以上仍是親共的主流媒體。

至於教育，香港雖然言論自由，然而，兩間主流大學的中國歷史教育，皆由親國民黨學者主持，中學教科書多由彼等弟子撰寫，灌輸「分必亂，合必治」觀念。對秦朝同文字，隋朝修運河等便於一統政策，抱持肯定。對於乾隆出征準噶爾，「人類史上第一次種族滅絕」，隻字不提。至今天，彼等後人仍掌各大學歷史系政，擔任教科書撰寫及顧問工作，徒子徒孫，執教鞭於各中學，你們說，這樣的歷史教育影響下，怎麼會不出現反獨主統思維？

那又為何到今天演變成年輕人贊成在遙遠台灣的獨立？真的，你們真的要多謝香港教育當局，他們搞改革，把中國歷史科邊緣化。一九九九年，高中生修讀比例為三分一，教改後，不足十五％。還要歸功於教育方法沉悶，考試方式機械化，高中三年，由中四開始至中六，每年退修人數徘徊在二千人左右。新世代少了接受上述偏頗教育的人，自然不會再相信一個有憲法，有軍隊，有總統，所有議員立委皆民選的台灣不是國家這種荒謬論述了。

（作者為香港獨立媒體評論員）