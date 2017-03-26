自由廣場》何不公開不起訴處分書

◎ 鄭善印

法務部邱部長宣告再議以一次為限，第二次再議時，高檢署應自行偵查，偵查後認為有起訴必要者，即令地檢署起訴，無必要者就駁回，而不要像最高法院一再發回，讓當事人在上下兩法院間奔走，以節省司法資源並紓解民怨。這項決定值得鼓掌，也配得上新政府的新思維。

我曾經碰過一位朋友因講義的章節編排與另一位教師雷同，而被該教師控訴違反著作權法。依我觀察，雖然不無侵害之嫌，但尚在「合理使用範圍內」，因為抽象概念的模仿與參照，在人文社會學內是很常見的現象，例如下級法院的判決就經常參用最高法院的。然而，自認為被侵害的教師可不放過，再議達三次之多，我的朋友每日垂頭喪氣，直至高檢署將該再議案駁回。此後，他一聽到「再議」兩字，就會像聽到火災警報一樣。

依目前法律，高檢署駁回再議後，若告訴人不再尋求法院救濟，案件也就從此終結，檢察官的「不起訴處分」，即具有類似定讞判決般的實體確定力。因此，我的那位朋友也不必再擔心，關於上次違反智慧財產權的案件，不知何時又會被起訴。這種不起訴處分具有實質確定力的立法例，大約美、德、日各國都沒有，我認為這樣很好，因為會讓案件在檢察官手上就終結，嫌疑人此後可以高枕無憂。

不起訴處分也讓檢察官披上司法的外衣，例如民國一○四年檢察官所處理的各機關移送案件，起訴的有十九萬九千件，佔整體四十七％；緩起訴的有四萬一千件，佔整體九．七％；不起訴的有十三萬件，佔整體三十．七％；其他則有五萬三千件，佔整體三十．七％。緩起訴及不起訴加起來是整體受理刑案的四成，這種比例，誰敢說檢察官不具有司法官性質？檢察官不是行政官兼司法官？

但是，倘若案件有被害人，因有被害人監督，不起訴處分還可以讓人相信；但倘若是無被害人的犯罪，則無人可以監督。因此，這部份的不起訴或緩起訴處分，為了得到人民信任，我認為最佳方法應該是如同判決般地公諸於網路。

（作者為開南大學法律系教授兼系主任）