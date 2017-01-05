自由廣場》被告沒有法庭說謊權

◎ 吳巡龍

熟悉美國法庭活動者，都知道美國刑案被告於開庭時常常選擇保持緘默，拒絕回答；我國被告卻常胡謅一堆答辯，讓法院不知如何判斷。士林地院曾有件漁船走私大批洋菸案，被告辯稱遭不詳陸船強盜後丟下洋菸作為補償，結果法官竟以檢察官無法證明被告上開答辯不實為由，判被告無罪。最近葡萄王涉嫌更改產品使用期限，公司負責人及幹部各說各話，何人說謊亦亟待檢察官證明。

刑事訴訟原則由檢察官負舉證責任，被告有權保持緘默，但刑事訴訟若任由被告以不當方式阻礙調查甚至向司法機關說謊，等於鼓勵被告誤導和欺騙司法機關；尤其有權勢的被告若不擇手段地串供滅證，司法往往無法達到伸張正義的目的。

以美國聯邦法為例，其對妨害司法罪有非常嚴密規定，被告或犯罪嫌疑人負有不能以不正方法干擾偵查、審判的協力義務。美國18 U.S.C.1001規定：任何人在接受聯邦政府所屬之行政、立法、司法機關調查時，故意以言詞或文件對重要事項虛偽陳述，處五年以下有期徒刑。此條不論被告是否經過具結、宣誓，也不論被告為書面陳述、口頭陳述，或陳述時有無製作筆錄，只要就重要事項做不實陳述，都構成犯罪。

以美國商界名人Martha Stewart為例，Stewart於2001年因為涉及內線交易被調查，Stewart接受聯邦調查局、證券交易委員會及檢察官詢問時說謊，並提供有關伊出售ImClone公司股票之不實原因給證交會，誤導上開機關之調查，結果雖內線交易罪證不足，仍因上開不實陳述行為被法院判刑確定。

我國法律雖有若干妨害司法罪責的規定，但規範密度嚴重不足，並無類似美國法不實陳述罪、干擾證人罪之規定，我國被告湮滅證據及偽證也都不構成犯罪。我國刑法雖有處罰明知不實事項使公務員登載不實的明文，但最高法院判例卻表示，使公務員登載不實罪限於公務員沒有實質審查權的情形，若公務員對人民之陳述「有查證真偽之義務時」，即不成立該罪。導致我國經常有向政府官員或調查人員說謊，結果沒有任何責任的情形。例如我國每年天災發生，災民申請救助是否不實陳報，公務員常有「被騙」之憂慮，嚴重影響救災效率。再例如警察詢問殺人案目擊證人，證人謊稱是甲先出手攻擊，乙自衛時不小心將之殺害。後來即使查證證實是乙先出手殺害甲，證人故意陳述不實誤導警察及後續執法人員，仍不構成犯罪。

為增加行政效率，並減少我國被告胡亂答辯誤導偵查及審判，此次司改應糾正上開不當的最高法院判例，並增修妨害司法規定。法律不能僅規範檢警機關的調查取證行為及法院的審判程序，也必須對被告作合理有效的約束，才能達到公正司法的目的。

（作者為美國史丹福大學法學博士，現任澎湖檢察官）