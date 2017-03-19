自由廣場》崔小萍和幾位藝文界難友

◎ 施明雄

三月十一日，昔日廣播界鼎鼎有名的崔小萍女士病逝，享壽九十四歲。她一九六八年前十幾年在中廣播出的廣播劇，在全台電視尚未普及時，是普羅大眾收聽的節目，她被警總收押，我正在台東泰源政治牢中，即使新聞封鎖，但牢獄中消息靈通，難友皆知，她能從無期徒刑改判十四年，又獲減刑，就比另外兩位幸運多了。

另位受難者是一九六四年二月廿二日被判死刑槍決的白克導演，他生於廈門，一九四五年日本投降，白導演隨七十軍搭美軍登陸艇來台接收日人留下的電影攝影廠，成立「台灣電影攝製廠」，擔任廠長，先後拍出瘋女十八年、台南霧夜大奇案、生死戀、魂斷南海、龍山寺之戀等十多部台語片，對台語電影有很大的貢獻。一九六二年入獄時跟我同房，他遭難那年，我已移送台東泰源，白克導演無辜被害，罪名是拍片的資金來自匪諜。

最讓我感念的是台灣新生報副總編輯兼副刊主編童尚經先生，一九七二年他死刑判決，跟泰源牢獄喜歡寫作的政治難友們有很深的關係，罪名之一是資助投稿的政治犯，說來我也是當時常投稿新生副刊的人，出獄時還身懷台幣九千八百元，作為娶妻生子的資產。

台東泰源監獄處在偏遠深山林內，當時全國政治犯都關在那裡，因獄方不供應任何日用品，包括卑劣的衛生紙，後來慈悲為懷信主的沈監獄長下令准許受刑人投稿，也准親友寄英日文雜誌進來翻譯（要通過檢查），投稿對象是中央日報、新生報、青年戰士報和拾穗等。那時我被調到外役辦公室工作，沒有酬勞工資，室內有十來人，四個是政戰主任調用的，其中二人專司檢查信、稿件的，家信只准寫一頁，稿件不限，只是不准寫政治性文章。

當時我是戴乃錚中校的外役，專門替難友送郵包和掛號稿費信件，有天他告訴外役們說這個月光稿費就收有二十萬，那時老師月薪只有六百多，尉級軍官四百多，泰源政治犯的稿費收入，也讓全牢獄充滿文藝氣氛。

萬分遺憾，童主編採用政治犯文稿的情事，卻成為他資助叛亂犯罪責之一，他在一九七二年八月廿六日遇難。

（作者為前政治受難者）