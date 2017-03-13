自由廣場》請續對中國毛巾課反傾銷稅

◎ 高偉峯

去年年底美國大選，飽受全球化衝擊、深陷失業與低薪困境的美國底層勞工，把選票投給了川普。而川普在當選總統後，果真於今年一月底簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。實踐競選承諾的川普，除了TPP，還打算重新協商與加拿大和墨西哥簽訂的北美自由貿易協定（NAFTA），以提高關稅為手段，希望將製造業留在美國境內，以求增加美國國民的就業機會。

從二戰結束後開始，世界各國透過種種國際經貿條約與組織，如「關稅暨貿易總協定」（GATT）與「世界貿易組織」（WTO），逐步降低進口關稅，尋求促進國際貿易與全球化。影響所及，產自中國大陸與越南等地的廉價商品陸續攻占各國市場，美國如是，台灣亦不例外。

以筆者家中長輩所經營的毛巾業為例，根據經濟部統計資料顯示，在開放中國大陸毛巾進口之後，我國國內毛巾產業年生產量自二○○一年（二一六○公噸）至二○○四年（一五二○公噸）大幅下降近三成；年內銷量自二○○一年（一一○○公噸）至二○○四年（八二○公噸）降幅約兩成六。是故我國分別在民國九十五年與一百年，對中國進口之毛巾課徵反傾銷稅（課徵一次為期五年）。而雲林縣毛巾產業科技發展協會李應興理事長亦指出（自由時報二○○六年十一月廿八日報導），自對中國毛巾課反傾銷稅後，國內毛巾產業年產量已逐漸回升到四千公噸以上，連美國NBA球隊選手都使用台灣毛巾，足見反傾銷稅對國內毛巾業者生存與發展的關鍵性作用。

惟此次反傾銷稅期限至去年十二月十九日為止，是否還要進行第三次反傾銷稅的課徵，仍有賴財政部與經濟部等中央政府部會的研究、評估與裁決。期盼相關單位能參酌我國產業發展需要與國際間的最新潮流與趨勢，惠予核准第三次「反傾銷稅」的課徵，以保障我國毛巾產業相關從業人員的就業機會。

（作者為新北市國小教師）