自由廣場》希望中華民國國歌永久消失的社會意義

你能怪人家不唱國歌嗎？

◎ 林曉雯

兩個多禮拜前，台大通識課程「音樂社會學」老師李明璁，出了一份「廿四小時限時搶簽作業」，其中一題是「如果你希望有一首歌能從地球上永久性地消失，那會是什麼？請具體說明理由（可以是個人性感受的也可以是社會性考量的）。」第一名，竟然是中華民國國歌！

從題目文字，以及前十名歌曲的「榜單」，應該可以推測這份「微民調」還算公正（沒有暗示與引導的意思），基本上可信。雖然才一百三十九人的「樣本」，但確實是很有意思的一個訊息。

國民黨把黨歌搞成國歌，甚至還有「吾黨所宗」四個字的留存。持平說，這是舊時代黨國極權的歷史，但是，卻也是新時代民主國家的恥辱─如果已經政黨輪替三次，所謂國歌還是繼續「吾黨所宗」的話。

你能怪人家不唱國歌嗎？如果你怪人家不唱這首黨國之歌，那表示你歷史沒讀通；如果你讀了歷史卻還是怪人家不唱國歌，那表示你沒有民主素養！至於一度拒唱「吾黨所宗」的蔡英文總統，上任至今還不把國歌修改或新創當一回事，那表示甚麼？我不知道，只能合理推測：她離年輕人還真有段距離！

（作者任職廣告公司，新北市民）

要能真正代表國家的國歌

◎ 林家瑜

報載，台大社會系教師李明璁開設的通識課程─「音樂社會學」超級熱門，他出了三個徵選作業題目，其中一題是「如果你希望有一首歌能從地球上永久性地消失，那會是什麼？」結果在一三九份回答當中，第一名竟然是「中華民國國歌」。

對於這樣的結果，其實一點也不令人意外，因為中華民國國歌在歌詞中有云「吾黨所宗」，讓許多國人在演唱時不知其所代表的究竟是國家還是黨派，唱起來總覺得怪怪的，不知道要唱，還是不要唱。

國歌代表國家，當國歌歌詞產生疑義時，就會讓人不知所措，像是體育賽事的頒獎典禮上，一般都會播放奪下金牌者國家的國歌，常常看到許多選手站著不動，只目視著中華奧會的會旗冉冉上升，而其他國家的選手不僅目視國旗，還會大聲哼唱國歌。

筆者建議，當國歌的歌詞有所疑義，何不訴諸民意，讓大家一起來公投是否要更改歌詞，或是整首國歌都改掉，如此國歌也才能真正代表國家，大家也能對其更有向心力。

（作者為護理師，新北市民）

想起呂秀蓮「公投重新製作國歌」

◎ 黃秀梨

改國歌或許牽扯到意識形態，然而問題很簡單，即便是民進黨認同現在的國家名稱叫中華民國，但總不能把中國國民黨的黨歌當成國歌一直唱到今天。

記得二○一五年十月十一日，還是民進黨總統參選人蔡英文出席柯蔡宗親會活動，對於前一日國歌沒唱「吾黨」的問題，她表示，她參加典禮、唱國歌，表達對台灣團結的期待，其他都不是最重要的事情，毋須過度作文章，要不要改國歌歌詞，「不是最迫切的事情吧？」如今過了一年多，再怎麼不迫切的事也總該有個決定，究竟是要等什麼黃道吉日再宣布，還是在總統內根本不會有這個問題？

去年五月二十九日貴報也有一篇「自己的國歌自己寫！呂秀蓮：公投重新製作國歌」報導，令人感嘆，為什麼社會各界都在呼籲修改國歌，新政府就是沒有動作？

（作者為退休高中教師，彰化縣民）