社論》從「人力需求增加三萬人」談起

最近，蔡總統在與執政黨不分區立委交換意見時，「一例一休」修法後遺症該如何化解，就成為討論的話題。圖為立委劉建國等人於一月間舉辦「長照人力現況與困境」公聽會，探討一例一休對長照人力的衝擊，出席業者舉牌表達心聲。（記者林正堃攝）

勞動部近日公布了一項最新調查，進而推估今年第二季的國內人力需求將較第一季淨增加三萬人，不僅是近七季的新高，也比去年同期的淨增加不到兩萬人，有著顯著的提升。至於企業有意增加人力的主要原因，不論是製造業或服務業，都是以「提升勞動條件」列為首位，對於這個過往罕見的情形，勞動部推測應該和勞基法修正「一例一休」的實施有關。言下之意，不知道有沒有政策辯護的味道。

前述調查是在今年一月間進行的，由接受調查的三千多個事業單位就四月底人力需求較一月底的增減變化做出評估；經過統計，工業部門淨增加一．五二萬人，服務業部門淨增加一．四八萬人。

看到這樣的數據，大眾一定會想進一步了解台灣近年來的就業市場實際狀況究竟如何，才可以就增僱員工需求的現象做出更精準的解讀。而主計總處的資料指出，今年一月的失業率是三．七八％，對照過去一年，除了七、八月是畢業季節，屬於就業需求的旺季，失業率曾到四％之上，其他每個月都穩定維持在四％以下；甚至自二○○九年八月以來，失業率基本上即呈現逐年下降的趨勢。但是反觀同一時期的勞動參與率，雖然是持續上升的格局，但是始終未能突破五十九％（今年一月為五十八．七九％），長期低於美星韓日等主要國家，這恐怕才是問題的所在。

就在勞動部公布最新調查的同時，另一個引人注意的案例是，蔡英文政府正在積極推動的長照2.0試點試行，在高雄發生了兩種情況，一是照服人力必然要積極培訓，但是高市社會局近年來舉辦相關課程培訓了一萬二千多人，後來實際投入居家照顧等服務的卻不到三成，只有三千四百多人。二是從今年初就開始不斷宣傳的一九七七個長照職缺，月薪也從二十四Ｋ至四十八Ｋ幅度變大，然而居然找無人，因此市政府準備自本週末起要舉辦三場徵才博覽會，以力圖補足先期人力缺口。

長照的問題並不是單例，在其他許多各行各業，一直都存在缺工的問題，即使是半導體等高科技產業亦同。因此一個問號出現了，那就是所謂的「人力需求增加」所反映的，是不是許多事業單位原本就找不夠適用人才的問題，也將因「一例一休」的限縮彈性而擴大？

最近，蔡總統在與執政黨不分區立委交換意見時，「一例一休」修法後遺症該如何化解，就成為討論的話題，會中具體反映了在建工程及未來新建工程進度恐怕將受到影響。昨天在立法院，民進黨區域立委並連番質詢公共工程會主委，要求針對修改契約履約日以延長工期、或增加經費以支應成本的提高，提出處理辦法。但是延長公共工程的工期與經費，說服納稅人必須照單全收的合理解釋又是什麼？這就是另一個非常真實的效應。

政府施政為什麼會後續個沒完沒了？其實國會議員知之甚詳。就有立委建議未來勞動部要與企業主溝通勞動法令時，或許能讓比較了解民意的立委做為公正第三方協助溝通，來縮短理解的差距。

換言之，生活經驗缺乏、不曉工作百態、脫離土地施政的官爺，正是人民的痛苦之源。這絕不是自以為「現在正在改革，一些對立性的議題一定會消耗能量」等雲端託辭，可以塞責的。

執政黨似乎已經形成共識，要先藉由行政函釋的修正，來逐一解決僵固法律適用百業的困頓，當局不欲再開戰場的考慮，外界應可諒解，但在無法另立多元專法以為治本之前，勞動部應該在廣開言路後，勇敢面對一個核心問題：十隻指頭伸出來，長短胖瘦不一，若暫時無法設計出符合尺寸的手套，也不能一刀砍，要求某些人切掉食指、中指硬套，那麼至少應該提供大一點、寬鬆一點的尺碼，讓所有人可以湊合著用，這是不少勞方與資方一再呼籲「彈性」的要義所在。

當執政黨立委都開始陳情，相信民進黨不會再以貼標籤的方式，汙名異議者了才對。政府是為服務人民才存在，這個道理，顛撲不破。