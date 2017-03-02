《自由廣場》輔大應有轉型正義的思辨

◎ 陳謙

繼兩年前一位輔大教官向抗議學生大吼：「蔣公是我心目中的偉人」之後，週二輔大校園再度發生銅像事件。不同的是，這次是警察進入校園逮捕學生。在在顯示輔大校內面對一尊代表屠殺及偉人的爭議銅像，應有更多對話及討論歷史真偽功過和轉型正義的能力。

有關於蔣介石的功過，不只政府檔案局二二八事件及政治案件相關檔案逾一萬三千案、美國史丹佛大學校園亦有蔣介石的日記可供參閱。這幾天曝光陳儀於一九四七年三月二日的「寅冬亥親電」，以電報聯繫蔣介石速調素質優良步兵來台，至少先派一團以肅清奸匪。這些都顯示蔣介石協同陳儀，一方面和台灣的議員、律師、記者等領袖階層談判，另一方面已準備派兵殺掉當時那一代的菁英領袖。

我們深刻了解，教官及很多老師也有找出蔣介石對中國或台灣的貢獻，並且主張蔣宋美齡曾是輔大校董，那麼做為「教育」的一個重要議題，強烈建議行政人員、教官、教授和學生們，讓我們一同來場校園銅像的思辨及討論，或者做為辯論題材。唯有直接面對問題，才能真正解決爭議。必須透過教育，讓歷史的真相回歸於學子心中。

希望輔大校方，或者仍有蔣介石銅像設置其中的台北市各國中小，應當展開一場以教育為主的銅像討論。究竟什麼樣的銅像應該放在校園裡？是哲學家銅像？教育家銅像？抑或是屠殺者銅像？

（作者為輔大電機系學生）