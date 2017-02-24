自由廣場》新政府為何扶不起？

◎ 陳茂雄

陳庚金在全國公教軍警暨退休人員聯合總會大會上，呼籲「能撈就撈，能混就混，大家來拖垮這個政府」，它是一顆震撼彈，事實上，陳庚金的說詞是現在進行式，多數常任文官已經在拖垮新政府。

內閣制國家由國會多數黨組閣，閣員由國會議員兼任，所以在專業方面比較弱，常任文官變成擬定政策的主流，例如日本擬定政策的靈魂不是那些大臣（內閣），而是常任文官。台灣是行政與立法分立的國家，國家政策應在國會形成，只是早期的萬年國會不要說立法，連該支持哪一個法案都需要行政院派員指導，所以立法院只扮演行政院的立法局而已，政策還是在行政院形成。

早期的立法院只是橡皮圖章，國家政策由行政院訂定，常任文官則扮演相當吃重的角色，所以台灣的常任文官就像內閣制國家一樣，掌控政策的擬定，可惜不能像內閣制國家的常任文官維持中立，台灣多數常任文官只效忠中國國民黨，尤其是新政府上台後積極改革年金，不少常任文官就像陳庚金所說，「能混就混」，更有人真的想拖垮新政府。

以前政壇相當倚重的常任文官，在新政府上台之後，態度從以前的主動出擊，轉為目前的被動接受指揮。依照正常行政與立法分立的國家，政務官不是由國會議員兼任，可以由專業人員擔綱，當然有能力擬定政策，只是新政府打散原來民進黨的團隊，而新成立的團隊在專業方面並非真正行家。常任文官被動的接受指揮，政務官指揮能力又略顯不足，政府當然會走下坡。

新政府還有一個嚴重的致命傷，就是政務官的施政態度。以前扁政府的政務官可說是政治意識的凝聚，新政府的政務官，則是人脈的結合。前者的缺點是妥協性較差，優點則是比較不會戀棧。人脈的凝聚，其優點是妥協性較佳，缺點則是會戀棧。政務官會戀棧職位，很容易以「不做不錯」以及「秉承上意」的態度來面對工作，更不願意為了負起政治責任而掛冠，施政績效當然不佳。

常任文官消極抵制，政務官挑不起重擔，就是新政府的擋路石頭。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）